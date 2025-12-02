Доходы бюджета Татарстана от госимущества превысили 1,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Минземимущество Татарстана сообщило о значительных поступлениях в региональный бюджет. По данным на 1 декабря 2025 года, неналоговые доходы от использования и реализации госимущества и земельных участков составили 1,308 млрд рублей.

Сообщается, что основную часть поступлений обеспечили дивиденды — 529 млн рублей. Также вклад внесла арендная плата: за пользование имуществом собрано 258 млн рублей, за аренду земельных участков — 173 млн рублей. Существенную долю поступлений обеспечили доходы от реализации имущества (153,97 млн рублей), доверительного управления (74 млн рублей) и части чистой прибыли государственных унитарных предприятий (43 млн рублей).

Замминистра Эдик Дияров отметил, что стабильные поступления от использования государственного имущества являются результатом эффективной работы министерства по управлению активами региона.

Наталья Жирнова