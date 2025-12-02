Новости экономики

Путин считает, что Запад использует нечестную конкуренцию для сохранения монополии

18:42, 02.12.2025

При этом Россия намерена продолжать суверенный курс в экономической сфере

Фото: скриншот телеграм-канала "Кремль.Новости"

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума «Россия зовет!», где затронул тему современных экономических вызовов. Глава государства отметил высокую турбулентность в мировой экономике, вызванную неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран.

По словам президента, западные государства используют монопольное положение на отдельных рынках и в финансовой сфере для введения незаконных односторонних ограничений. «По сути, западные страны хотят устранить конкурентов, сохранить в быстроменяющемся мире свои былые привилегии, ту самую ускользающую монополию», — подчеркнул Путин.

При этом Россия намерена продолжать суверенный курс в экономической сфере. Президент заверил, что страна будет выстраивать экономическую политику, исходя из национальных интересов, потребностей отечественного бизнеса и граждан.

— Мы будем выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и наращивать сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы, — заявил российский лидер.

Ранее Путин обозначил ключевые достижения российской экономики в условиях глобальных вызовов.

