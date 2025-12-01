Новости экономики

Банк России обсуждает смягчение правил обращения с криптовалютами

18:59, 01.12.2025

По мнению представителя Центробанка, криптоактивы могут стать полноценным инструментом финансового рынка

Банк России обсуждает смягчение правил обращения с криптовалютами
Фото: Jakub Żerdzicki on Unsplash

Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил о возможном изменении регулирования криптоактивов в стране. По его словам, ведется активный диалог с Министерством финансов по вопросу упрощения правил обращения с криптовалютами, передает ТАСС.

Чистюхин отметил, что концепция «суперквалифицированных» инвесторов может быть пересмотрена. Это связано с существующими ограничениями для российских юридических и физических лиц при осуществлении платежей за рубеж с использованием традиционных валют. По мнению представителя Центробанка, криптоактивы могут стать полноценным инструментом финансового рынка.

— Где мы точно остановимся, это вопрос будущих дискуссий с Министерством финансов, — подчеркнул Чистюхин.

Напомним, что официальный курс доллара США продолжает падать — 77,7 рубля.

Наталья Жирнова

ЭкономикаБанки

