Минуллина — о ГЧП-проектах: «Может быть, с этим механизмом что-то не так?»

Глава АИР раскритиковала правовую основу ГЧП-соглашений, создающую мегариски для бюджетов регионов-доноров

Фото: Артем Дергунов

«Доля ГЧП-инвестиций в общем объеме инвестиций в стране меньше 3%. По этому показателю сразу видно, что этот инструмент не используется. Может быть, надо его менять? Улучшать?» — призывала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина к откровенному разговору экспертов, собравшихся на сессии по проблеме законодательного регулирования государственно-частного партнерства. Татарстан занял 9-е место в рейтинге МЭР по уровню развития этого инструмента: подписано 227 соглашений на сумму 17,8 млрд рублей, что непривычно. ГЧП не особо любят, так как оно не облегчает бюджетную нагрузку, а наоборот, ставит бюджет под удар, считает «рулевая по инвестициям». Подробнее — в материале «Реального времени».

Проще профинансировать за счет бюджета

За время действия механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в России было запущено более 4 312 проектов с общим объемом инвестиций 6,8 трлн рублей, следовало из презентации на панельной сессии «Государственно-частное партнерство: проблемы законодательства и судебной практики» в рамках Казанского международного юридического форума. Пятая часть из них завершилась по истечении срока действия соглашений. Ровно 20 лет назад в стране заработал этот инструмент привлечения частных инвесторов для обновления инфраструктуры регионов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несмотря на наработанную практику, ГЧП-инструмент особо не прижился в Татарстане. Им воспользовались лишь при строительстве мегакрупных дорожных проектов — Вознесенского тракта и трассы Шали — Бавлы. При всей остроте недофинансирования ЖКХ здесь к этому инструменту стараются не прибегать.



— Каждый раз, когда я предлагаю раису республики реализацию ГЧП-проектов, возникает вопрос: не проще ли нам профинансировать тот или иной проект за счет бюджета? Ведь тогда начинается подсчет рисков: например, надо заложить в бюджет банковскую гарантию (под концедента). Плюс еще множество других финансовых составляющих ГЧП-соглашения. И получается, что вроде как из бюджета профинансировать проще. Ведь у Татарстана он не самый плохой среди всех регионов РФ», — объяснила Талия Минуллина логику республиканских властей при выборе схемы финансирования инфраструктурных проектов. По ее словам, бюджет берет на себя основную нагрузку в решении коммунальных проблем (водоснабжение, ТКО).

На 9-м месте в рейтинге ГЧП-развития

По данным АИР, в настоящее время в республике заключено 227 ГЧП-соглашений на общую сумму 17,8 млрд рублей. Всего в системе ГАС «Управление» значится 345 инвестиционных соглашений на общую сумму 30,3 млрд рублей. Значительная часть направлена на дорожную инфраструктуру. В этом году заработали концессионные соглашения по управлению двумя платными дорогами — Вознесенским трактом и трассой Шали — Бавлы. Срок действия обеих концессий — 22 года.

Татарстан занял 9-е место в рейтинге Минэкономразвития РФ по уровню развития ГЧП-проектов в 2024 году, сообщила Талия Минуллина. Оценка при его составлении проводится по трем категориям. Во-первых, баллы присваиваются за динамику реализации ГЧП-проектов, во-вторых, за накопленный опыт в предшествующие годы, в-третьих, за состояние нормативной среды. «У нас очень хороший показатель по институциональной среде, один из высоких», — отметила глава АИР.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Невысокий интерес к ГЧП–проектам она объяснила невыгодными условиями для регионов-доноров. Дотационные регионы легко идут на ГЧП-соглашения, так как долговая нагрузка все равно ляжет на «старшего брата» (то есть федеральный бюджет), а донору придется отвечать самому. «В схеме ГЧП получается так, что бюджет оказывается в наименее выгодном положении. Например, банк точно заработает с процентами, у инвестора вообще все тылы прикрыты — если что, то ему потери возместят из бюджета. А бюджет региона несет основную долю рисков», — рассказала Минуллина.

Впрочем, этот инструмент так и не стал популярным в привлечении частных инвестиций в стране. «Доля ГЧП-инвестиций в общем объеме инвестиций в стране меньше 3%. По этому показателю сразу видно, что этот инструмент не используется. Может быть, надо его менять? Улучшать?» — пригласила Талия Минуллина к откровенному разговору экспертов, собравшихся на сессии.

Больше, чем 10% от доходов казны, не занимать

Директор направления развития инфраструктуры компании «Технологии доверия» Анна Батуева сообщила об усилении бюджетного контроля за подписанием ГЧП-соглашений в регионах. По ее словам, заключать такие проекты теперь нельзя «безлимитно», введены ограничения. Расходы на выплаты концессионерам (речь идет о капитальном гранте и субсидиях) не должны превышать 10% от доходов казны в год.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эта норма закреплена изменениями в ФЗ №117. Правда, это правило коснется новых ГЧП-проектов. Но если бы ограничения ввели раньше, то под нож попали бы проекты в Самарской, Хабаровской областях, Тыве и Чечне. В каждом из этих регионов совокупные выплаты концессионеров превосходят 10% доходов казны, уточнила Батуева. До этого Новосибирская область ввела ограничения в 2,5%, после чего в регионе «пропали» концессионеры. Все-таки ограничения должны быть разумными, подчеркнула спикер.

Другая новация: с этого года ГЧП-проекты в регионах должны проходить экспертизу в ВЭБ. Правда, это касается капиталоемких проектов стоимостью свыше 3 млрд рублей, сообщил управляющий бюро ВЭБ.РФ Георгий Чиков. Это сделано для того, чтобы обезопасить дотационные регионы от больших долгов и повысить качество.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— А разве 1 млрд — это мало для муниципалитета? — удивилась Талия Минуллина.

По ее мнению, порог мог бы быть ниже. Но на это представитель ВЭБ лишь развел руками.

Минниханов выделил «Физре» 200 млн рублей

— Проще всего, когда ты приходишь с концессионным предложением для социальной сферы, — изложил позицию инвестора глава компании «Физра» Ильшат Газизов.

На условиях ГЧП-партнерства он построил четыре футбольных манежа в Татарстане и два в Башкортостане. Спортивные сооружения появились благодаря федеральной программе «Бизнес-спринт», которую курирует Минспорт РФ. Они переданы в собственность регионов, но плату за использование получает концессионер. Манежи работают почти по 24 часа. «Я сам не футболист. Не понимаю, как можно до двух часов ночи играть в футбол», — удивлялся Газизов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Теперь достраивают еще два объекта — в Казани и Зеленодольске стоимостью 700 млн рублей. Из них федеральный грант — 190 млн рублей. Однако за это время стоимость сооружений подорожала на 30%, сообщил Ильшат Газизов. На прошлой неделе власти республики выделили ему еще 200 млн рублей на компенсацию расходов, рассказал он. «Если бы не господдержка, то таких проектов в республике не появилось бы», — заявила глава АИР.