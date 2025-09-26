В Казани определили победителей конкурса «Татар сузе»
Юбилейное состязание собрало рекордные 4,5 тысячи заявок
В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоялся Гала-концерт юбилейного V Международного телеконкурса художественного слова «Татар сүзе». В этом году в нем участвовали рекордные 4 500 человек, из которых жюри отобрало 38 победителей. Кто разделил призовой фонд в 2 млн рублей и удостоился звания лучшего — в материале «Реального времени».
«Проекту — быть!»
Международный телеконкурс «Татар сүзе» в этом году отмечает свой первый юбилей. Лучшие мастера художественного слова собрались в Казани в пятый раз. Первые два года мероприятие организовывала Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая, а три последних — телерадиокомпания «Новый Век», детский канал «Шаян ТВ». Глава комиссии при раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Марат Ахметов поблагодарил и начинателей проекта, и его продолжателей, отметив, что сейчас конкурс вышел на очень высокий уровень и аналогов ему в республике нет.
— Этот конкурс — дань величию и красоте нашего родного языка. Безусловно, проект достигает своей цели. Организаторами проведена титаническая работа, и я очень рад тому, что у нас есть фанатичные люди, которые служат нашему языку и с которыми мы можем продвигаться дальше. Я бы хотел ту атмосферу, которая царит на конкурсе «Татар сузе» распространить на весь татарский мир. Хотел бы довести эту атмосферу до сердца каждого татарина. Родная земля, родной язык — это великие ценности, которые дополняют друг друга и являются единым целым. Хотелось бы, чтобы мы не забывали ни своей родной земли, ни своего родного языка и жили в единстве, — отметил Марат Ахметов.
По его словам, невозможно сравнить проект «Татар сузе» ни с какими другими по масштабу и прямому влиянию на судьбу языка. «Так что проекту быть. Он очень успешный. Он, безусловно, будет продолжен», — заверил глава комиссии.
«Ренессанс языка»
В этом году в названии конкурса появилось дополнение: «Татар сүзе — чиксезлек» («Татарское слово — безграничность»). По мнению генерального директора телерадиокомпании «Новый Век» Ильшата Аминова, татарский язык — безграничен в мировом масштабе, потому что он принадлежит миру и должен сохраниться в мире как язык народа, язык коммуникации, как носитель культуры.
— Если родной язык сохранится и не превратится в никому ненужный артефакт, который будет лежать только в библиотеках, значит, мы достигли своей цели. В многообразии языков — красота мира. Тяга к языку, я думаю, должна проснуться у самих людей. Заставить никого невозможно, должна возникнуть потребность. И сейчас есть чувство, эта потребность в сохранении своей культуры, своего языка возрождается. Здорово, когда дети начинают владеть родным языком. Я очень рад, что начал чувствоваться ренессанс языка, — поделился Ильшат Аминов.
Больше всего заявок на конкурс поступило из Казани и Набережных Челнов, а также из Арского и Балтасинского районов. В целом же расширилась география конкурса, заявки пришли изо всех районов Татарстана, а также из многих регионов России, кроме того, из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Турции. Самой юной участнице — два года, самой опытной — 100 лет.
«Родной язык надо трепетно хранить»
Учитель марийского языка София Никитина из поселка Морки Моркинского района Республики Марий Эл приехала в Казань уже во второй раз, но в этом году она взяла с собой восьмилетнего внука, который с удовольствием говорит на родном марийском языке. Вместе они вышли в финал конкурса с произведением своего земляка — поэта, драматурга Василия Горохова.
— Мы с внуком выбрали стихотворение о природе, о красоте нашего края. Этот конкурс мы считаем данью уважения ко всем народам нашей великой России. Родной язык нужно трепетно хранить. В нашей республике тоже многое делается для этого: сейчас во всех школах изучают родной язык, стараются привить любовь к нему. Заметна такая тенденция — знать национальный язык сейчас стало модно и даже среди молодежи. Потому что, если знаешь свой корень, будет у тебя и будущее, — высказала уверенность педагог.
В гала-концерте приняли участие и молодые артисты студии татарского государственного театра «Нур» города Уфы — Данил, Ралина, Алина, Гульшат, Радмила, Азалия. Заявку на конкурс они подавали еще будучи студентами Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Руководитель группы — народная артистка России и Республики Башкортостан Тансулпан Бабичева. Молодые актеры представили на конкурс отрывок из произведения поэта-просветителя Габдрахима Утыз-Имяни аль Булгари.
— Главное для нас — донести слово, которое Утыз-Имяни сказал в 18-м веке. Для нас очень дорого то, что мы нашли это произведение и представили его на суд зрителя. Сейчас его не проходят в школе, это произведение изучают только на филологических факультетах институтов. Почти три века прошло, а то, что хотели донести до народа просветители того времени, и сейчас актуально. В стихах автор призывает к познанию и говорит: «Стремись взять знания — и только тогда ты станешь человеком, и только тогда ты сможешь оставить свой след на земле», — рассказала Тансулпан Бабичева.
«Читаю стихотворение, посвященное нашим солдатам»
Восемнадцатилетний участник из села Митряево Муслюмовского района Ильназ Мурзаханов — пятикратный чемпион Татарстана по борьбе на поясах корэш. Несмотря на юный возраст он уже получил юридическое образование, но выбрал делом своей жизни творчество.
— С самого детства у меня была мечта выступать на сцене. Сначала я сам научился играть на гитаре, после того как меня не взяли в кружок в школе, объяснив, что у меня нет способностей. Чтобы не мешать родным, я учился играть на сеновале или в бане, желание было настолько велико. Потом я начал петь и сейчас выступаю в творческой группе поэта и автора песен Рузаля Мингазова. Кроме того, я пишу стихи, у меня их уже 350. Мечтаю выпустить свой сборник стихов, рассказал юноша.
На конкурс он заявился в первый раз и вышел в финал со стихотворением односельчанина Рузаля Мингазова, посвященного солдатам, служащим в зоне СВО.
— Если раньше я писал стихи о легкости, красоте, удовольствии жить, то после начала СВО мои темы изменились. Очень большое влияние на меня оказала смерть родного дяди. Тогда я начал писать о настоящей жизни и ее ценностях. Позже в моей жизни произошло важное для меня событие — я побывал в зоне СВО и увидел своими глазами, что приходится преодолевать каждый день нашим ребятам. Там даже глоток чистой воды — на вес золота. На меня это произвело неизгладимое впечатление. Я по-другому стал смотреть на самые простые вещи, — признался Ильназ.
В этом году премиальный фонд конкурса стал выше и составил 2 000 000 рублей. Каждому победителю были вручены памятные подарки и денежные призы. Кроме того, лучших из лучших покажут в телевизионных передачах и видеороликах, которые будут транслироваться на телеканалах «ТНВ» и «ШАЯН ТВ».
Победители конкурса «ТАТАР СҮЗЕ»
В возрастной категории до 7 лет
«Поэзия»:
I место — Закиров Инзиль Ильгизович (Балтасинский район)
II место — Закирова Дина Ильнуровна (г.Казань)
III место — Заляева Хаят Руслановна (г.Казань)
В возрастной категории 8-13 лет
«Поэзия»:
I место — Афризунова Дина Ильшатовна (Свердловская область)
II место — Иванов Искандер Денисович (г.Мензелинск)
III место — Фазулзянов Раиль Рустемович (г.Казань)
В возрастной категории 14-17 лет
«Поэзия»:
I место — Мурзаханов Ильназ Ленарович (Муслюмовский район)
II место — Феофанова Амелия Владимировна (Высокогорский район)
III место — Марданова Иркэ Айратовна (Апастовский район)
В возрастной категории 18 лет и старше
«Поэзия»:
I место — Каюмов Ринат Абзалович (Республика Башкортостан)
II место — Сибгатуллин Ильназ Ильшатович (г.Казань)
III место — Ахметзянова Гульнур Такиулловна (Заинский район)
В возрастной категории до 7 лет
«Проза»:
I место — Камалова Далия Рустемовна (Балтасинский район)
II место — Абдуллина Малика Ирековна (Балтасинский район)
III место — Гараева Зубайда Алмазовна (г.Казань)
В возрастной категории 8—13 лет
«Проза»:
I место — Заппарова Марьям Булатовна (г.Казань)
II место — Закиров Эмиль Ильгизович (Балтасинский район)
III место — Гарифуллина Саида Ильдаровна (Высокогорский район)
В возрастной категории 14—17 лет
«Проза»:
I место — Амирханов Ильнур Инсафович (Актанышский район)
II место — Галиев Карим Рушанович (г.Казань)
III место — Яруллина Эльвина Руслановна (г.Казань)
В возрастной категории 18 лет и старше
«Проза»:
II место — Курбанова Луиза Табрисовна (Арский район)
III место — Шовалеева Риана Сулеймановна (Пермский край)
В категории «Творческая семья»
I место — cемья Сабирзяновых (Балтасинский район)
II место — семья Билаловых (Сабинский район)
III место — семья Шайхлисламовых (Заинский район)
В категории профессиональные участники:
I место — Насыбуллина Ляйсан Илгизяровна (Татарский государственный академический театр кукол «Әкият»)
I место — Зиганшин Фанис Радифович (Народный артист Республики Татарстан, актер ТГАТ им. Г.Камала)
II место — Хайруллин Айзат Анасович (Атнинский татарский государственный драматический театр имени Г. Тукая)
III место — Абдрашитова Алия Маратовна («Казанское театральное училище» (техникум) имени Ш.Х.Биктемирова»)
III место — Хайруллин Данил Рамилевич, Мухаметшина Азалия Римовна, Исламгулова Гульшат Фидановна, Нуретдинова Радмила Альбиновна, Янгирова Ралина Халиловна, Фаткуллина Алина Василовна (студенты Уфимский государственного института искусств имени Загира Исмагилова)
В категории авторы-исполнители 15 лет и старше
I место — Галяутдинова Дания Нурулловна (г.Казань)
II место — Ибрагимов Илфак Мирзаевич (Актанышский район)
III место — Шайхутдинова Гулина Рафаэлевна (г.Казань)
Победители в категории «Специальная номинация «Туган тел» («Родной язык»)
I место — Чигвинцева Лариса Петровна, Чигвинцева Ольга Васильевна, Муканов Илья Андреевич, Муканова Елизавета Андреевна (Удмуртская Республика)
I место — Никитина София Васильевна, Мамаев Аксар Александрович (Республика Марий Эл)
I место — Клементьева Наталия Николаевна (Дрожжановский район)
I место — Митяева Ирина Дмитриевна (Черемшанский район)
