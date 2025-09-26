«Группа Астра» выступила как амбассадор трендов на коллаборацию и кибербезопасность

На форуме Kazan Digital Week — 2025 разработчик одной из самых популярных российских ОС делился опытом и демонстрировал визионерский взгляд

Фото: Реальное время

«Группа Астра», один из ключевых российских разработчиков ИТ-систем, на форуме Kazan Digital Week — 2025, как и в минувшие годы, присутствовала серьезной делегацией. На стенде ЦИТ РТ были представлены ее решения (в частности, «Рабочее место госслужащего»), представители компании приняли участие в ключевых мероприятиях деловой программы форума. На полях форума были подписаны соглашения с ключевыми игроками отрасли — в тренде нынешнего года интеграция компаний между собой. Особенно это касается совместимости разрабатываемых решений с операционной системой Astra Linux (1) — базой, на которую насаживается весь софт, необходимый для обеспечения работы компании.

«Группа Астра» занимает 76% российского рынка ОС



«Группа Астра» — один из крупнейших российских экосистемных вендоров. В 2024 году Astra Linux занимала 76% рынка отечественных операционных систем. Благодаря комплексному подходу и широкому спектру решений, «Группа Астра» может обеспечить полный цикл цифровизации бизнеса и государственных структур с гарантией технологической независимости и качественной поддержки.

В экосистеме группы на сегодняшний день более 35 продуктов и сервисов, которые полностью закрывают потребности заказчиков в области инфраструктурного ПО. Помимо сертифицированной ОС Astra Linux, в списке ключевых продуктов «Группы Астра» система управления базами данных Tantor, система резервного копирования и восстановления данных RuBackUp (2), почтовый клиент RuPost (3), служба каталогов ALD Pro (4), платформа виртуальных рабочих мест Termidesk (5) и многие другие продукты. Все компоненты цифрового ландшафта от «Группы Астра» взаимосвязаны, ими можно управлять из единого центра. В ядро системы встроена сильная система информационной безопасности, имеющая сертификаты от ФСТЭК, ФСБ и Минобороны РФ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На полях форума, как и много лет подряд до этого, эксперты «Группы Астра» провели большую работу и поделились своим визионерским взглядом на развитие ИТ-отрасли.

Разработчики и интеграторы должны сотрудничать, а не конкурировать

Главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников выступил модератором круглого стола «Платформенность без привязки к монополисту как движущая сила цифровой экономики и суверенитета», организованном компанией «МойОфис» при поддержке Минцифры Республики Татарстан. На нем представители компаний-лидеров российской ИТ-отрасли обсудили ключевые направления развития российских ИТ-экосистем и аспекты перехода на российское ПО. Ряд компаний и госструктур представили свой опыт перехода на отечественный софт, а вендоры и интеграторы озвучили свой взгляд на процесс.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лейтмотивом встречи стал разговор о необходимости коллабораций между вендорами и интеграторами, а также между разработчиками разных систем софта. Сегодня это главный драйвер дальнейшего развития рынка. Объединяясь в единые платформенные решения, российские игроки ИТ-рынка могут предоставить пользователю то, что он ищет, — работающие решения в одном месте и за разумные деньги.

Тренд на импортозамещение, по словам главы «МойОфис» Вячеслава Закоржевского, вышел на плато: клиенты все более пристрастно выбирают российский софт для импортозамещения. Говорили спикеры и о том, что российский ИТ-рынок приходит к этапу «естественного взросления» — от избытка решений пора переходить к технологическому партнерству, чтобы создавать единые и удобные экосистемы. Во избежание жесткой привязки к единому вендору необходимо создавать технологические альянсы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Подводя итог беседы, Николай Прянишников сказал:

— Сегодня все-таки монополизмом у нас не пахнет, у нас много решений в каждой области. Мы строим платформы и экосистемы, и это абсолютно правильно. Компании работают друг с другом, смотрят, в каких нишах могут сотрудничать и идти навстречу друг другу. Да, у каждого свои амбиции, мы все боремся за рынок, за рост бизнеса, но надо договариваться, и в этом состоит парадокс! Тот, кто не будет договариваться и попытается все забирать на себя, может оказаться на обочине, потому что время тяжелое. Мы находимся на плато, взрывной рост, когда у всех были деньги, закончился. Мне кажется, в ближайший год не будет никакого Клондайка. Клиенты платят за то, что имеет ценность и работает. Поэтому-то эффективны ПАКи, платформы LowCode (6). Надо находить решения, когда заказчику за разумные деньги будут предоставлены работающие решения. Думаю, что мы вместе победим!

Кибербезопасность должна быть фундаментом разработки ПО

Сессию, посвященную актуальным вопросам кибербезопасности, модерировал Альберт Яковлев, заместитель министра цифрового развития РТ. На ней обсудили вызовы и угрозы, с которыми сталкивается вся страна в области кибербезопасности. Были рассмотрены стратегии защиты от угроз и реальные кейсы противодействия кибератакам.

Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра», поделился опытом использования ОС Astra Linux. В его выступлении красной линией прошла тема того, что кибербезопасность начинается с фундамента, ее нужно встраивать непосредственно в ядра систем, а не только надстраивать поверх уже готовых операционок. В ОС Astra Linux пошли именно таким путем. В ядро операционной системы встроены три уровня защиты. Мандатный контроль целостности (защита элементов ПО от модификации), мандатное разграничение доступа (конфиденциальная метка доступа пользователей в файловые системы) и замкнутая программная среда (самый жесткий слой, который проверяет ЭЦП файлов).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

У системы есть три сертификата безопасности: от ФСБ, ФСТЭК и от Министерства обороны РФ — это подтверждает ее надежность и соответствие высоким стандартам безопасности. Именно поэтому Astra Linux используется в работе с критически важной инфраструктурой.

Кроме того, «Группой Астра» создана экосистема разработки безопасного ПО, которая позволяет разработчикам создавать софт с высоким уровнем встроенной бесшовной защиты, на уровне архитектуры кода.

— Не секрет, что понятие безопасности перестало быть абстрактным. Это должен быть измеряемый параметр: по количеству угроз, по количеству атак, по количеству упущенных из-за этого выгод, — говорил Кирилл Синьков. — Системы безопасности, встроенные в ядро нашей операционной системы, развиваются уже более 10 лет. Они запатентованы и очень плотно используются, в том числе и в закрытых контурах заказчиков.

Кроме того, спикер указывал на то, что угрозы кибербезопасности постоянно эволюционируют и для их предотвращения необходимо постоянное совершенствование защитных механизмов. Важно проводить тестирование и проверять код на уязвимость, проводить багбаунти (когда ПО отдается «белым хакерам», которые пытаются его взломать и указать на источники уязвимости).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целом выступление Кирилла Синькова было направлено на демонстрацию опыта «Группы Астра» в области кибербезопасности и подчеркивало важность комплексного подхода к защите информации, начиная с фундамента операционной системы и заканчивая взаимодействием с партнерами и сообществом «белых хакеров».

Магазин мобильных приложений и новая линейка ноутбуков с предустановленной Astra Linux

На полях форума «Группа Астра» подписала четыре соглашения с крупными игроками российской сферы ИТ и государственными структурами.

Так, в мобильной ОС Astra Linux появится собственный магазин приложений, с его запуском поможет RuStore (7). Соглашение об этом подписали директор управления операционных систем «Группы Астра» Михаил Геллерман и руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев. Магазин приложений воссоздаст привычный клиентский опыт установки ПО и его обновлений на смартфоне или планшете. В будущем будет разработан и каталог приложений для рабочих станций под управлением Astra Linux — это необходимо для корпоративных клиентов и государственных организаций, чтобы усилить информационную безопасность и ускорить переход к полной независимости от импортных решений.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— RuStore продолжает расширять присутствие на новых платформах и типах устройств. Наша инфраструктура и система безопасности обеспечат пользователям OC Astra Linux защищенный доступ ко всем необходимым приложениям. Объединение экспертизы RuStore в дистрибуции приложений с разработкой ОС «Группы Астра» сможет стать основой создания удобной и надежной среды для работы с отечественным ПО и укрепит технологический суверенитет страны, — заявил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

Еще одно соглашение «Группа Астра» подписала в продолжение сотрудничества с производителем ИТ-оборудования HIPER о том, что новая линейка ноутбуков HIPER ActiveBook (8) будет совместима с ОС Astra Linux. Соглашение подписали Михаил Геллерман и управляющий директор ИТ-департамента HIPER Марина Полянская.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Впервые ноутбуки HIPER с предустановленной ОС Astra Linux вышли в 2022 году. В новой линейке до 4 моделей, они будут доступны с предустановленной Astra Linux. Михаил Геллерман, комментируя соглашение, отметил, что в условиях ограничений на продажу и техподдержку популярных западных операционных систем количество устройств на Linux будет расти, в том числе на отечественные операционки будут выходить и розничные пользователи. Марина Полянская с ним в этом согласна:

— Совместимость наших ноутбуков с российской операционной системой — это не только технологическое достижение, но и показатель адаптивности и гибкости решений HIPER. Мы понимаем, что пользователи ждут от нас универсальных инструментов, поэтому новая линейка HIPER ActiveBook, включающая до четырех конфигураций, будет отвечать широкому спектру задач — от государственных структур до малого бизнеса и частных клиентов.

Приземление промышленного софта на российскую ОС и продолжение сотрудничества с ЦИТ РТ

Еще одно ключевое соглашение о партнерстве было подписано с разработчиком промышленного софта Rubius (9). Стране остро необходимы импортонезависимые решения для промышленности, и отечественные компании активно двигаются по пути их разработки. В частности, подписанное «Группой Астра» соглашение с Rubius направлено на совместную разработку решений для микроэлектроники и энергетики. На ОС Astra Linux будут создаваться высокотехнологичные проекты, от инженерного ПО и промышленного VR до корпоративных систем.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Директор по работе с ключевыми партнерами Rubius Антон Кудинов объяснил, что цель этой работы — помочь российским компаниям построить полномасштабный ИТ-ландшафт на российских решениях.

— Первое направление — перевод существующих решений на Astra Linux без потерь в производительности. Прямо сейчас наша команда переносит на Astra Linux Special Edition и российский 3D-движок Unigine (10) VR-тренажеры для тысяч сотрудников российских объектов энергетики. Второе направление, более сложное, — разработка на российских технологиях продуктов, которые превзойдут западные аналоги и станут новым отраслевым стандартом. В кооперации с ГК «Росатом» и российскими учеными Rubius создает импортонезависимую систему автоматизированного проектирования СВЧ интегральных схем. Это критически значимая для страны задача — после 2022 года российские производители СВЧ-устройств остались без прикладного ПО. В этом контексте объединение экспертизы с «Группой Астра» — важный шаг на пути обеспечения технологического суверенитета России.

И, наконец, продолжается партнерство «Группы Астра» с ЦИТ РТ. Стороны продолжат работать над импортозамещением и создавать защищенную цифровую инфраструктуру в коммерческих и госструктурах. Со стороны ЦИТ РТ соглашение подписал генеральный директор Альберт Халяпов, «Группу Астра» представил главный коммерческий директор Николай Прянишников.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

ЦИТ РТ занимается импортозамещением ПО (как инфраструктурного, так и прикладного), предоставляет сервисы по обеспечению информационной безопасности, занимаются цифровизацией госуслуг, автоматизацией процессов. В последнее время в периметр этой работы включается еще направление радиоэлектронного противодействия и защиты от БПЛА. Стороны сотрудничают с 2023 года, а соглашение, подписанное на Kazan Digital Week — 2025, призвано усилить взаимодействие в сфере импортозамещения и наращивание компетенций сотрудников ЦИТ РТ в области практического применения софта «Группы Астра».

— Команда «ЦИТ РТ» наработала внушительную экспертизу в создании ПО, технической поддержке, консалтинге и оптимизации бизнес-процессов. Коллеги работают с организациями федерального уровня, профессионально оказывают ИБ-услуги, включая защиту данных и разработку стратегий кибербезопасности для крупных предприятий. Это действительно весомый набор компетенций, и от нашего сотрудничества мы ожидаем не просто консолидации опыта, а эффекта синергии в масштабных проектах и выхода на новые сегменты рынка, — рассказывает Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

По итогам работы на полях форума стал понятен дальнейший вектор работы одной из крупнейших технологических компаний России. «Группа Астра» продолжит интеграцию с другими вендорами софта, с разработчиками «железа» — тренд на коллаборацию набирает обороты, и компания выступает одним из главных его амбассадоров. Кроме того, продолжается курс на кибербезопасность, ведь от этого напрямую зависит достижение технологического суверенитета страны. И здесь «Группа Астра» становится одним из главных амбассадоров в стране.

Реклама. ООО «РусБИТех-Астра»

Людмила Губаева