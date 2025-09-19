Как в Татарстане совмещают партнерское финансирование, сбережения и новые технологии

Эксперт «Реального времени» изучил свежую аналитику Отделения Банка России — Нацбанка по РТ

Фото: Реальное время

Экономика Татарстана, как и вся страна, находится в процессе адаптации к новым финансовым реалиям. Жители республики все более осмотрительно подходят к тратам, предпочитая накапливать сбережения, в то время как регулятор и финансовые институты активно работают над внедрением новых инструментов — от социальных вкладов до цифровых активов. О ключевых трендах и инициативах на основе данных Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан в очередной колонке для «Реального времени» рассказывает digital-экономист Равиль Ахтямов.

Потребительские предпочтения: осторожность и прагматизм

Свежие данные Банка России по региональной экономике показывают, что потребительское поведение татарстанцев в июле — августе 2025 года отличалось рациональностью. Несмотря на некоторый рост общей активности, граждане сохраняли приоритет в пользу сбережений, а не кредитных покупок. Объем банковских вкладов населения в республике к 1 августа достиг почти 1,3 трлн рублей (без учета эскроу-счетов).

Этот тренд во многом обусловлен сохранением высокой ключевой ставки Банком России — мерой, направленной на охлаждение спроса и возвращение инфляции к целевым 4% к 2026 году. Высокие ставки по депозитам делают сбережения привлекательными. При этом спрос на товары для дома и ремонта оставался сдержанным, что эксперты связывают с охлаждением на рынке жилья.

Однако это не значит, что татарстанцы полностью отказались от расходов. Рост продемонстрировали рынки автомобилей (благодаря смягчению условий по автокредитам), туристических услуг и гостиниц, а также общественного питания.

Поддержка уязвимых категорий: социальные счета и вклады

Для граждан с невысокими доходами Банк России совместно с правительством запустил специальные механизмы — социальные вклады и счета. Эти инструменты предназначены для тех, кто получает государственную поддержку, согласно перечню из Постановления Правительства РФ.

Социальный вклад — это продукт для накопления сроком на один год с возможностью продления. Его можно пополнять (в пределах 50 тысяч руб.) и снимать деньги без потери процентов. Ставка по нему является максимальной из тех, что банк предлагает по вкладам от 1 месяца до 1 года. Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно, а досрочное закрытие не ведет к их потере.

Социальный счет — это в первую очередь расчетный инструмент. Он позволяет бесплатно рассчитываться картой «Мир» в пределах 20 тысяч руб. в месяц и при этом получать проценты на остаток. Ставка на остаток до 50 тысяч руб. не может быть меньше половины ключевой ставки Банка России. Обслуживание счета, переводы и платежи в пределах ежемесячного лимита также бесплатны.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Эти продукты можно комбинировать, закрывая как потребность в накоплении, так и в повседневных расчетах. Важно, что с 1 июля 2025 года открывать их уполномочены системно значимые банки, а с 1 января 2027 года — все кредитные организации. Заключить договор можно исключительно через портал Госуслуги в автоматическом режиме, что упрощает процесс и минимизирует возможность отказа.

Отдельное внимание уделяется развитию в России партнерских финансовых принципов. Летом 2025 года был принят закон о продлении эксперимента по партнерскому финансированию (мудараба, мурабаха и др.). Этот закон создает правовую основу для разработки национальных стандартов, которые установят дополнительные требования к участникам эксперимента и условиям сделок.

Разработкой стандартов займется специальный комитет, создаваемый ассоциацией кредитных организаций, с возможным участием самих участников эксперимента. Банк России будет согласовывать эти стандарты в части своей компетенции. Принятие закона, рост интереса со стороны рынка и востребованность этих продуктов у бизнеса и граждан создают благоприятные условия для развития партнерского финансирования в России, в том числе и в таком традиционно активном регионе, как Татарстан.

Цифровая трансформация: рубль и QR-код

Важным вектором развития является цифровизация финансовых услуг. Банк России продолжает работу над внедрением цифрового рубля, который задуман как дополнительное средство платежа, свободное от банковских комиссий и лимитов. Его появление имеет своей целью снизить издержки для всех участников рынка, повысить финансовую доступность и создать новые платежные механизмы.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Для упрощения повседневных расчетов внедряется универсальный QR-код — единый технологический стандарт. Его ключевое преимущество — в устранении путаницы, когда на кассе представлено множество QR-кодов разных банков и сервисов. Покупатель сканирует один код, а затем самостоятельно выбирает удобный способ оплаты: Систему быстрых платежей (СБП), платежный сервис своего банка, сервис рассрочки или, в перспективе, цифровые рубли. Система запоминает предпочтения пользователя, делая процесс еще быстрее.

Для бизнеса это означает упрощение работы кассиров, расширение линейки способов оплаты без необходимости установки дополнительного оборудования. Для банков — равные и прозрачные условия конкуренции через инфраструктуру НСПК.

Баланс между инновациями и рисками

Стимулирование инноваций сопровождается усилением управления рисками. Банк России разработал и направил в финансовые организации «Кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта». Документ носит рекомендательный характер и призван повысить доверие к технологии. Он, например, предписывает информировать клиентов о взаимодействии с ИИ и предоставлять им возможность отказаться от этого.

В сфере цифровых активов регулятор обсуждает с правительством критерии отнесения инвесторов к категории «особо квалифицированных» для торговли цифровыми валютами. Пока что Банк России рекомендует кредитным организациям консервативно оценивать риски подобных инструментов и не советует ни им, ни их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты, напоминая об отсутствии государственных обязательств по ним.

Что касается защиты прав потребителей, то обсуждается увеличение штрафов для банков за недобросовестное заключение договоров до 1% от капитала. Эта мера не приведет к усложнению получения кредитов добросовестными заемщиками, а напротив, предназначена для искоренения практик, которые подрывают доверие ко всему финансовому рынку.

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая экосистема Татарстана и России в целом движется в сторону большей инклюзивности, технологичности и безопасности, предлагая гражданам и бизнесу новые, более выгодные и удобные инструменты для управления своими финансами.