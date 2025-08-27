Казанским СНТ предлагают продать свои электросети частным компаниям

В этом случае садовые товарищества избавятся от платы за воровство, но могут столкнуться с еще большими расходами

Процесс передачи татарстанскими садовыми товариществами своих электросетей частным компаниям сопровождается спорами и скандалами. Сама необходимость перевести коммуникации профильным организациям садоводам очевидна, однако многих смущает выбор покупателя энергохозяйства и условия передачи ему собственности СНТ. Подробности — в материале «Реального времени».



«Хотят купить за бесценок»

В «Реальное время» обратились садоводы из казанского СНТ «Электрик», недовольные тем, что их председатель «самолично» определился с выбором компании для передачи электросетей.

— Многомиллионное хозяйство председатель готов отдать частной фирме ООО «Казанская энергетическая компания» всего за 10 тысяч рублей, — рассказала Язиля Ханипова (имя и фамилия изменены). — За эту символическую сумму, фактически за бесценок, хотят купить наши новые ЛЭП, которые сейчас не требуют серьезных затрат и вложений!

Ханипова подчеркнула, что садоводов больше всего беспокоит тот факт, что электросети СНТ перейдут в руки частной компании, которая может и продать их, и заложить, и обанкротиться, и слиться с другой компанией. В этом случае, говорит она, неизвестно, кто и как будет их обслуживать, в какие сроки и за чей счет будут устранять аварии, да и вообще будут ли они устраняться:

— Частная собственность есть частная собственность. Не получится ли так, что в один прекрасный день владелец по каким-либо причинам свернет свою деятельность, а наши провода снимет и сдаст в металлолом?

Альтернатива, говорит она от лица несогласных с передачей сетей ООО «Казанская энергетическая компания», есть — например, передать сети АО «Сетевая компания», как это сделали в ряде других казанских СНТ. Это акционерное общество более чем на 90% является государственным и в глазах садоводов выглядит более привлекательным. Тем более что в других СНТ положительно отзываются об опыте передачи ему своих сетей.

«Форма собственности не имеет значения»

— Все без исключения сетевые организации, независимо от формы собственности, полностью зависят от республиканского Комитета по тарифам, — говорит руководитель по развитию ООО «Казанская энергетическая компания» Артем Ноздрин. — Он компенсирует нам расходы на содержание и обслуживание сетей, поэтому форма собственности не имеет значения. Зато имеет значение состояние сетей — не все компании готовы принять на баланс старые сети садоводческих товариществ. Многие предприятия избегают такой ответственности, несмотря на то, что сами они при этом не несут затрат на реконструкцию сетей.

Ноздрин сказал, что он не в курсе, что часть имущества ООО «Казанская сетевая компания» — трансформаторные подстанции, сети — находится в залоге, и может ли такое произойти с электросетями СНТ, однако заверил, что в случае форс-мажора в любой сетевой организации, независимо от ее формы собственности, переданные им сети не будут демонтированы и не останутся бесхозными — их передадут в обслуживание другой сетевой организации. А у садоводов, утверждает он, в любом случае будет гарантирующий поставщик электроэнергии в лице Татэнергосбыта, с которым при передаче сетей собственники участков заключают прямые договоры.

— Сети не могут просто перейти в какие-то частные руки, юридическому лицу, не являющимся сетевой организацией, поскольку они ему просто не нужны, для него это непрофильный актив, в который оно будет вынуждено вкладывать деньги, ничего не зарабатывая на этом, — подчеркнул собеседник «Реального времени».

На вопрос же о том, какие работы требуют в ООО «Казанская энергетическая компания» провести на сетях СНТ до их передачи, он ответил, что какого-либо предварительного ремонта, замены аварийных столбов и участков не потребуется, но собственников попросят вынести электросчетчики из домиков на столбы за границу участков:

— Без этого не обойтись, потому что, не имея доступа к приборам учета, невозможно бороться с воровством электроэнергии — мы не сможем проверять показания счетчиков, если собственники не обеспечат к ним доступ. А отказать в проходе на свою территорию они нам вправе.

«Мы даже с воровством не можем справиться»

Татьяна Пантелеева, председатель СНТ «Электрик», где разгорелся конфликт по поводу выбора сетевой организации, рассказала «Реальному времени», что решение о передаче сетей ООО «Казанская энергетическая компания» еще не принято, а лишь обсуждается. Но уже сейчас, говорит она, садоводы столкнулись с огромным спектром проблем:

— Вот, к примеру, СНТ потребляет электричество, соответственно, платит за него, в основном, в сезон. Уже поэтому содержание электросетей СНТ для многих компаний является обузой, нежеланной нагрузкой — мы не обеспечиваем стабильного дохода. Их у нас не каждая компания захочет принять. Второе печальное обстоятельство — часть электрохозяйства нашего СНТ вместе с трансформатором была давным-давно передана какой-то организации, и мы никак не можем выяснить, какой. Наш трансформатор не выдерживал нагрузку, и председатель принял решение подключить СНТ к другому трансформатору — частному. А кому мы нужны без трансформатора?

Пантелеева говорит, что она пыталась передать в существующем виде сети СНТ АО «Сетевая компания», но в итоге пришла к выводу, что там их примут «только если кто-то заставит принять».

А передавать сети надо, убеждена председатель. Сейчас, по ее словам, СНТ ежегодно оплачивает воровство электроэнергии на суммы, превышающие 100 тыс. рублей. Изобличить воров электроэнергии своими силами и взыскать ущерб СНТ просто не в силах, проблему может решить только передача сетей специалистам.

Кроме того, по словам Пантелевой, в СНТ отремонтирована лишь часть сетей, а часть сильно изношена, есть аварийные столбы, а их ремонт садоводам просто не по карману.

— Мы ведь даже с воровством не можем справиться! Не можем уговорить людей вынести счетчики за пределы участков, чтобы контролировать сдачу показаний!Те же, кто не соглашается с выбором компании, которая предложила купить наши сети, отказываются это сделать!

«Реальное время» обратилось с запросом в АО «Сетевая компания» — мы попросили разъяснить, на каких условиях возможна передача сетей СНТ этой организации, какие документы для этого требуются и какие условия надо выполнить. Также мы попросили рассказать, какой договор надежнее — с АО или коммерческой организацией, какие возникают при этом риски и что грозит СНТ в случае банкротства компании-собственника сетей. Ответ будет опубликован по получении.

«Перестали платить за воровство и дважды оплачивать потери»

— Передавать электросети СНТ специализированным организациям необходимо в любом случае, — убежден руководитель Казанского отделения Союза садоводов Татарстана Сергей Евстратов. — Они со временем приходят в негодность, ремонт означает неподъемные для СНТ затраты, а, кроме того, в результате технических потерь и воровства больше 30% потребляемого садоводствами электричества приходится оплачивать из членских взносов.

Евстратов заверил: садоводы, которые избавились от такого «приданого», сегодня довольны. Им не приходится платить за ремонт и замену сетей и трансформаторов, не нужно содержать в штате электрика и контролировать оплату энергии садоводами, а также пытаться поймать воров электричества и взыскать с них вред — все это делает компания-собственник.

Кроме того, говорит Евстратов, СНТ перестает дважды платить за одно и то же:

— В тариф на электроэнергию уже заложены расходы на технические потери в сетях, но в случае, когда сети принадлежат СНТ, садоводы оплачивают эти потери вначале в рамках тарифа, а потом еще раз — по счетчику, который эти потери учитывает. Там, где сети переданы профильным организациям, каждый садовод платит по своему счетчику, а СНТ расплачивается только за энергию, которые потребляет на общие нужды — на освещение, работу насоса и тому подобное.

Большой разницы в том, кому отдать сети, Евстратов не видит. Он говорит, что в течение последних лет все сетевые компании постепенно консолидируются и принимают сети СНТ на практически одинаковых условиях. При этом, ОТМЕТИЛ Евстратов, АО «Сетевая компания» также выкупает сети у СНТ за символическую плату, но «не такими темпами, как хотелось бы».

— Самое главное условие передачи сетей у всех — наличие трех критериев: высоковольтных проводов, понижающего трансформатора и самих внутренних сетей. Если хоть один из этих элементов отсутствует, сети СНТ не интересны никому.

Что же касается СНТ «Энергетик», то, по данным Евстратова, у Союза садоводов есть предварительная договоренность с ООО «Интеграция», с которой консолидированно работает «Казанская энергетическая компания» о том, что одно-два СНТ, не имеющих трансформатора, они ежегодно будут забирать на баланс, и пока эта договоренность соблюдается.

«Дополнительные киловатты придется выкупать»

Евстратов также рассказал о проблеме, на его взгляд, гораздо более серьезной, чем выбор компании для передачи сетей СНТ. Дело в том, что при создании садоводческих товариществ на каждое СНТ выделялась определенная мощность, и было это в те времена, когда на дачах зимой никто не то, что не жил, но и не отапливал дома электричеством, но и даже электрическими чайниками редко пользовались — обходились газовыми плитками и баллонным газом.

— Времена изменились, потребление электроэнергии резко выросло, а выделенная на СНТ мощность за десятилетия не выросла, — говорит он. — При передаче сетей она остается прежней, в результате в прямых договорах с садоводами указывается выделенная на участок мощность в 1, а тои 0,5 киловатта. Пока этот вопрос не поднимался, реальную мощность не контролируют, но я думаю, придет время — и максимальную потребляемую мощность ограничат той, которая прописана в договорах.

Евстратов предупреждает: рано или поздно мощность сверх выделенной садоводам придется выкупать, а стоит дополнительный киловатт дорого — людям придется доплачивать по 80-100 тысяч рублей, а может и больше. Вот этот вопрос надо решать с учетом изменившихся реалий, и, вероятно, решать его надо на правительственном уровне.

— Если вы захотите потреблять большую мощность, чем выделенная, ее придется докупать, — подтверждает наличие проблемы руководитель по развитию ООО «Казанская энергетическая компания» Артем Ноздрин. — Стоимость устанавливает Комитет РТ по тарифам, а наши сотрудники по такому заявлению только выезжают, изучают техническую возможность, и, если она есть, мы договариваемся с сетевой организацией, от линий запитаны наши сети и за плату увеличиваем мощность.