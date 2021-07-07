Дачники Татарстана переплачивают за свет из-за потерь в сетях

Энергетики не торопятся брать на баланс устаревшие объекты электросетевого хозяйства, сетуют в СНТ

В садовых товариществах Татарстана жалуются на проблему сверхзатрат на электричество из-за потерь в сетях, которые содержит СНТ. В ГУП РТ «Электрические сети», по словам председателей обществ, по этой причине не торопятся брать устаревшие объекты электросетевого хозяйства на свой баланс. Пока идут споры, свет дачникам влетает в копеечку, за него приходится переплачивать. «Реальное время» выясняло, почему решение вопроса затягивается и как быть в этой непростой ситуации.

Отличный сад или с потерями свыше 50%



Показателем уровня развития садового товарищества часто служит именно коэффициент общих потерь по электричеству, говорит председатель правления Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин. Если потери меньше 5% — это отличный сад. А бывает, что они доходят до 50% и даже больше.

Часть общих затрат на электроэнергию идет на насосы, освещение аллей и потери в сети. Эту часть садоводы оплачивают через членские взносы. Причем оплачивается это пропорционально площади участка садовода. Но так, по словам эксперта, делать нельзя:

— К примеру, может быть небольшой участок с большим домом, в котором есть большой потребитель энергии. И надо распределять общие потери не пропорционально площади, а пропорционально потребленной энергии.

Председатель пестречинского отделения Союза садоводов РТ Наил Гайнуллин оценил общие потери электроэнергии в СНТ района в среднем на 10-20%. Проблему, по его словам, вот уже много лет не удается решить.

Энергетики неохотно берут на баланс электросети СНТ, поясняет Дейнекин. Для этого нужно вводить промежуточный тариф, который бы компенсировал все потери:

— Это они сейчас говорят, что все потери в тарифах. Вот платите нам тариф, их не интересуют потери. Лицемерное требование. А на самом деле, когда они начали понимать, они задумались. Они, конечно, не хотят нас брать на баланс. Зачем мы им нужны?



Показателем уровня развития садового товарищества часто служит именно коэффициент общих потерь по электричеству, говорит Владимир Дейнекин. Фото: souzsadovodov.ru

По его мнению, тарифы в этом случае придется пересмотреть: «Они будут из своего кармана платить потери? А потери у нас есть технические и есть коммерческие — это неуплата». Говоря об общих потерях в сети, Владимир Дейнекин указал, что сейчас все расходы ложатся на садоводов, но в будущем, надеется он, оплата будет производиться энергетиками:

— Но для того, чтобы мы сдали им на баланс, сети должны быть подготовлены. Сети настолько разнообразны: некоторые очень хорошо сделаны. Так в отдельных СНТ есть система, где по компьютеру можно отследить потребление каждого домика в сутки. И если кто-то не оплачивает, то дистанционно, нажав кнопку, есть возможность отключить от энергоснабжения.



Что требуется? «Там не просто все»

Наил Гайнуллин перечислил ряд требований для передачи внутрисадовых сетей на баланс сетевой организации. Это железобетонные столбы, провода СИП, ящики со счетчиками должны быть вынесены на столбы, освещение должно быть проведено внутри садового общества. По словам эксперта, процесс передачи занимает от полугода и более:

— Там не просто все. Необходимо провести собрание садоводов, голосование, собрать документы с каждого садовода о регистрации земли. Документы на собственность садоводов должны быть в порядке.

Если в СНТ все готово к передаче внутренних сетей на баланс энергетикам, то проблем, по мнению Владимира Дейнекина, быть не должно:

— Необходимо подать заявление, и контролировать его. Потому что если вы сбавите обороты, то машина или заглохнет, или остановится.

При этом, по словам Гайнуллина, некоторые председатели СНТ и вовсе не стремятся к передаче своих сетей энергетикам, так как рассматривают возможность отключения от электроэнергии своими силами как рычаг взаимодействия на должников — если не заплатил за услуги, то отключают от электричества.

По словам Наила Гайнуллина, некоторые председатели СНТ не стремятся к передаче своих сетей энергетикам. Фото: youtube.com

Еще одну причину нежелания передавать свое имущество назвал председатель садоводческого товарищества «КМПО». По его словам, садоводы не хотят отдавать это имущество на баланс сетевой организации, так как относительно недавно покупали на свои деньги новые трансформаторы.



«Впереди целый комплекс преобразований!»

Однако, серьезная работа предстоит и в случае передачи электросетей. По словам Владимира Дейнекина, сама РЭС должна увеличить штат сотрудников. Электрик будет не в СНТ, а в сетевой организации, и он должен оперативно по вызову прибыть для устранения аварии: «Впереди целый комплекс преобразований!» По оценкам главы союза, в Татарстане количество садоводов равно числу квартир в Казани:

— Сразу взять все это на баланс — это катастрофа для них. Нельзя объять необъятное! — убежден Дейнекин, — На сегодняшний день у нас идет модернизация высоковольтных электрических сетей. Каждый год 100 млн рублей государство выделяет на это. Несколько лет на это необходимо. Сейчас пытаются ускориться в этом направлении.



По его словам, 400 СНТ из общего количества по Татарстану (950-1000) должны быть взяты на баланс в течение двух лет. Действует программа софинансирования по прокладке и реконструкции внутренних электрических сетей. На рубль, вложенный садоводом, дается два государственных рубля, чтобы это быстрее сделать.

— Минфин должен эти деньги найти. Они внеплановые, внебюджетные. Деньги положены, но не платятся. Минфин видит своей задачей деньги не давать. И тем самым тормозят развитие не только нас, но и всех остальных, — сетует председатель правления Союза садоводов.

Программы по передаче и консолидации электросетей СНТ в настоящее время реализуются и в других регионах страны.

По словам Дейнекина, 400 СНТ из общего количества по Татарстану (950-1000) должны быть взяты на баланс в течение двух лет. Фото: vektorenergo.ru

Энергетики: объем фактических потерь в СНТ может достигать 30%



Если потребителю необходимо узнать, будут ли передаваться электрические сети СНТ на обслуживание сетевой организации и в какие сроки это будет выполнено, необходимо обратиться в ГУП РТ «Электрические сети», которое является основным оператором по программе передачи электрических сетей.

«Реальное время» попыталось связаться с предприятием, но пока пресс-служба ГУП в отпуске. В приемной посоветовали обратиться к «управляющему делами Рамису Рамилевичу», он в свою очередь обещал передать вопросы корреспондента главному инженеру. Но из «Электрических сетей» никто так и не перезвонил. Редакция готова предоставить возможность сетевой организации высказать свою позицию.

Тем не менее проблему «Реальному времени» прокомментировали в «Татэнергосбыте». По оценкам специалистов компании, объем фактических потерь электроэнергии в садовых некоммерческих товариществах может достигать 30% от общего потребления. Причин несколько: низкое качество сетей, недостоверный учет и хищение электроэнергии.

Расчет потребленной электроэнергии в СНТ осуществляется на основании общего прибора учета, расположенного на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, как правило в комплектной трансформаторной подстанции (КТП). То есть, общая сумма кроме фактического потребления (потребление садовых домов и мест общего пользования) включает в себя также затраты на потери электрической энергии, возникающие во внутренних электрических сетях СНТ, разъяснили специалисты.

— Если говорить о природе возникновения потерь, их можно поделить на коммерческие и технологические. Первые — обусловлены погрешностями системы учета и хищениями электроэнергии. Технологические — явление неизбежное. Если вспомнить школьный курс по физике, то согласно закона Джоуля-Ленца сопротивление провода преобразует часть электроэнергии в тепло и это — естественные потери (7-8%), которые уже включены в тариф. Но величина потерь для каждого СНТ будет индивидуальна, так как зависит от ряда факторов: изношенности сетей, протяженности и сечения линий, наличия и достоверности приборов учета, режима работы сетей, наличия безучетного потребления, одновременности съема показаний, — пояснили в «Татэнергосбыте».



Как отметили в энергоснабжающей организации, в большинстве случаев сетевое хозяйство СНТ находится в неудовлетворительном состоянии, что ведет к большим потерям электроэнергии, которые садоводы зачастую отказываются оплачивать:

— На 11 июня по республике за потребленную электроэнергию садовые товарищества задолжали Татэнергосбыту 15,4 млн рублей.

Энергетики отмечают, что неудовлетворительное состояние внутренних электрических сетей не в полной мере позволяет обеспечивать нормы качества электроэнергии в жилых домах СНТ и создает угрозу жизни и здоровью жителей.

По оценкам специалистов «Татэнергосбыта», объем фактических потерь электроэнергии в садовых некоммерческих товариществах может достигать 30% от общего потребления. Фото: Максим Платонов

В соответствии с действующими стандартами величина напряжения должна составлять 220В плюс/минус 10%, а выделенная каждому участку мощность — не более 15 кВт.

На практике чаще всего бывает так, что напряжение в доме нестабильно и опускается ниже допустимого предела (198В). Мощности, выделенной на отдельный дом, не хватает и садоводы жалуются на то, что бытовая техника отказывается работать.

Передача сетей без дополнительной платы



Также в Татэнергосбыте сообщили, что при передаче внутренних сетей на баланс дополнительной платы с садоводов не берут, так как расходы сетевых организаций на содержание электрических сетей заложены в тариф на электроэнергию, все расчеты производятся строго по счетчику, установленному у потребителя.

Вознаграждение (плату) за обслуживание сетей и передачу электроэнергии до конечного потребителя сетевые компании получают от АО «Татэнергосбыт» по договору оказания услуг, как часть тарифа за электроэнергию (доля сетевой составляющей в конечном тарифе 49%).

Тариф (плата) за потребленную электроэнергию состоит из нескольких составляющих: 1. Стоимость покупки электроэнергии на оптовом рынке; 2. Стоимость услуг по передаче электроэнергии (именно эта часть уходит сетевым организациям); 3. Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика; 4. Инфраструктурная составляющая (оплата услуг оператора оптового рынка электроэнергии).

Физические лица, заключившие прямые договоры, рассчитываются по тарифам, установленным ГКРТТ: для города — 3,93 (4,11 с 01.07.2021.) руб./кВтч, для сельской местности — 2,75 (2,88 с 01.07.2021.) руб./кВтч) и дополнительно должны оплачивать в пользу СНТ платежи за потребление в местах общего пользования и коммерческие потери в сетях.

Остальные садоводы, не перешедшие на прямые договоры, рассчитываются с СНТ по счетам, в которые включаются потребление садовых домов, в местах общего пользования и потери в сетях. Цена электроэнергии по таким счетам достигает 5-7 руб./кВтч. Также в компании добавили, что для решения проблемы оплаты потерь, возникающих во внутренних сетях СНТ, нужно проводить их модернизацию и качественное обслуживание.

В «Татэнергосбыте» сообщили, что при передаче внутренних сетей на баланс дополнительной платы с садоводов не берут. Фото: v-tagile.ru

Энергетики сообщили, что неоднократно поднимали вопрос о необходимости передачи объектов электросетевого хозяйства СНТ на баланс специализированных сетевых организаций. Данная работа планомерно проводится. На обслуживании у смежных сетевых организаций в настоящее время находятся:

ООО ТСО «Энергосервис» — пять СНТ;

ООО «Интеграция» — три СНТ;

ГУП РТ «Электрические сети» — два СНТ.

Также в ближайшее время планируется передача сетей 0,4 кВ на баланс ГУП РТ «Электрические сети» 9 СНТ.

По данным Татэнергосбыта, на июнь 2021 года, заключено 834 договора энергоснабжения с садоводческими товариществами, в которых расположены 335 тысяч садовых участков. При этом садоводы заключают напрямую договоры с гарантирующим поставщиком, число которых достигло около 6 тысяч Обращения по словам энергетиков, продолжают активно поступать.