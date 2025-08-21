Слухи об отмене all Inclusive в Турции не изменили предпочтения татарстанцев

На втором и третьем месте по популярности направлений — Египет и Эмираты

Фото: Максим Платонов

В турецких отелях предложили отменить шведский стол из-за большого количества пищевых отходов, но это не отпугнуло татарстанских туристов, и страна все еще остается самой популярной для путешествий. Более того, как заявили эксперты «Реального времени», подобные инициативы выдвигаются ежегодно, и переживать об отмене all Inclusive не стоит. В целом рейтинг популярности курортов остается стабильным, но татарстанцы с этого лета открыли для себя новые направления, например, Вьетнам и Китай. Подробнее — в материале «Реального времени».

Спрос на осенние путешествия среди казанцев вырос на 71%

Жители Казани стали летать на отдых осенью практически в два раза чаще — количество туристических путевок осенью 2025 года увеличилось на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными направлениями среди казанцев этой осенью стали: Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам.

Причем на первые две страны пришелся основной турпоток: Турция — 54% от всех продаж, Египет — 18,6%. Это контрастирует с данными за первое полугодие, когда в России зафиксировали снижение интереса к Турции. Так, за первые шесть месяцев 2025-го из нашей страны в Турцию выехало 1,72 млн граждан — это на 1,6% меньше, чем годом ранее, сообщили в ФСБ.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом Россия остается лидером по количеству въездных туристов: на нее пришлось 12,2% всех визитов. Как и наоборот: доля Турции и сейчас составляет 50% от всех туристических поездок из нашей страны.

Шведского стола не будет?

В Турции предложили отменить в отелях шведский стол — президенту страны Реджепу Таипу Эрдогану представят новую программу по борьбе с пищевыми отходами. Они растут из-за огромного количества несъеденной еды в отелях.

В августе фонд по предотвращению отходов выяснил, что ежегодно в Турции выбрасывают 23 млн тонн еды, причем 35% овощей и фруктов и вовсе не попадают на стол. К проблеме подключился президентский совет по агропродовольственной политике и подготовил доклад, в котором призвал принять меры, ведь проблема отходов приводит к росту цен на еду в стране.

Авторы инициативы предлагают перевести отельные рестораны с системы шведского стола на систему à la carte, по которой гости получат только ту еду, которую заказали. Это поможет сократить отходы, а также снизить цены на продукты в стране и научит людей уважать труд пекарей и аграриев. Проект готовятся представить президенту Эрдогану.



В Турции предложили отменить в отелях шведский стол . Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как рассказал «Реальному времени» президент Ассоциации туроператоров Татарстана Рамиль Мифтахов, подобная инициатива в Турции выдвигается ежегодно:

— Этот слух проходит каждый год. Каждый год начинаются обсуждения о том, куда девать отходы, но никто отменять шведский стол не будет. И на турпотоке это тоже никак не отражается, люди не реагируют на такой слабый новостной фон, для них играет роль только ценообразование.

Аналогичное мнение выразила и другой эксперт издания, генеральный директор «Интелтур Казань» Лилия Савельева: «Слух об отмене шведского стола ни на что не повлиял. Более того, у меня вот есть клиенты, которые говорят: «Нам не надо «Все включено», давайте нам завтрак и ужин, более чем достаточно будет».

Неизменный топ

В целом среди популярных направлений для отдыха предпочтения татарстанцев практически не изменились. Топ стран сохраняется уже много лет, считает Мифтахов.



— Летом самое популярное зарубежное направление Турция — это номер один, номер два и номер три. Все остальное гораздо менее востребовано. Но стоит заметить, что зарубежный туризм в целом просел из-за повышения стоимости. Среди внутренних направлений, безусловно, лидируют курорты Краснодарского края, Черное море. Все стандартно, особых изменений нет, — сказал он.

В сентябре, по его словам, на первое место выходит Египет в силу сезонных факторов, Турция опускается на второе. В ноябре самым популярным направлением становится ОАЭ, смещая Египет. И эта статистика не меняется годами.



— Турция из года в год самая популярная, ей нет равных летом — и в плане цены, и в плане семейного отдыха с детьми. Еще из Татарстана в этом сезоне летали в Эмираты и Египет. Из нового — появился Вьетнам, — поделилась наблюдениями Савельева.

При этом на втором месте после Турции по популярности именно внутренние направления, добавила Савельева. Это преимущественно побережье Черного моря. Также спросом пользуются Дагестан, Минеральные Воды, Байкал и Алтай.



Подтвердила тенденцию и отметила появление новых маршрутов для отдыха и руководитель казанского турагентства «Другое измерение» Юлия Каурова:



— С Турцией и Египтом то же самое, что и в прошлом году, когда никаких альтернатив не было. Кроме Турции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов ничего не было. В этом году ситуация чуть-чуть разбавилась тем, что появились новые рейсы из Казани во Вьетнам и Китай, например. Но в целом именно Турция, Египет и ОАЭ остаются популярными для семейного отдыха.