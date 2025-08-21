Слухи об отмене all Inclusive в Турции не изменили предпочтения татарстанцев
На втором и третьем месте по популярности направлений — Египет и Эмираты
В турецких отелях предложили отменить шведский стол из-за большого количества пищевых отходов, но это не отпугнуло татарстанских туристов, и страна все еще остается самой популярной для путешествий. Более того, как заявили эксперты «Реального времени», подобные инициативы выдвигаются ежегодно, и переживать об отмене all Inclusive не стоит. В целом рейтинг популярности курортов остается стабильным, но татарстанцы с этого лета открыли для себя новые направления, например, Вьетнам и Китай. Подробнее — в материале «Реального времени».
Спрос на осенние путешествия среди казанцев вырос на 71%
Жители Казани стали летать на отдых осенью практически в два раза чаще — количество туристических путевок осенью 2025 года увеличилось на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными направлениями среди казанцев этой осенью стали: Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам.
Причем на первые две страны пришелся основной турпоток: Турция — 54% от всех продаж, Египет — 18,6%. Это контрастирует с данными за первое полугодие, когда в России зафиксировали снижение интереса к Турции. Так, за первые шесть месяцев 2025-го из нашей страны в Турцию выехало 1,72 млн граждан — это на 1,6% меньше, чем годом ранее, сообщили в ФСБ.
При этом Россия остается лидером по количеству въездных туристов: на нее пришлось 12,2% всех визитов. Как и наоборот: доля Турции и сейчас составляет 50% от всех туристических поездок из нашей страны.
Шведского стола не будет?
В Турции предложили отменить в отелях шведский стол — президенту страны Реджепу Таипу Эрдогану представят новую программу по борьбе с пищевыми отходами. Они растут из-за огромного количества несъеденной еды в отелях.
В августе фонд по предотвращению отходов выяснил, что ежегодно в Турции выбрасывают 23 млн тонн еды, причем 35% овощей и фруктов и вовсе не попадают на стол. К проблеме подключился президентский совет по агропродовольственной политике и подготовил доклад, в котором призвал принять меры, ведь проблема отходов приводит к росту цен на еду в стране.
Авторы инициативы предлагают перевести отельные рестораны с системы шведского стола на систему à la carte, по которой гости получат только ту еду, которую заказали. Это поможет сократить отходы, а также снизить цены на продукты в стране и научит людей уважать труд пекарей и аграриев. Проект готовятся представить президенту Эрдогану.
Как рассказал «Реальному времени» президент Ассоциации туроператоров Татарстана Рамиль Мифтахов, подобная инициатива в Турции выдвигается ежегодно:
— Этот слух проходит каждый год. Каждый год начинаются обсуждения о том, куда девать отходы, но никто отменять шведский стол не будет. И на турпотоке это тоже никак не отражается, люди не реагируют на такой слабый новостной фон, для них играет роль только ценообразование.
Аналогичное мнение выразила и другой эксперт издания, генеральный директор «Интелтур Казань» Лилия Савельева: «Слух об отмене шведского стола ни на что не повлиял. Более того, у меня вот есть клиенты, которые говорят: «Нам не надо «Все включено», давайте нам завтрак и ужин, более чем достаточно будет».
Неизменный топ
В целом среди популярных направлений для отдыха предпочтения татарстанцев практически не изменились. Топ стран сохраняется уже много лет, считает Мифтахов.
В сентябре, по его словам, на первое место выходит Египет в силу сезонных факторов, Турция опускается на второе. В ноябре самым популярным направлением становится ОАЭ, смещая Египет. И эта статистика не меняется годами.
При этом на втором месте после Турции по популярности именно внутренние направления, добавила Савельева. Это преимущественно побережье Черного моря. Также спросом пользуются Дагестан, Минеральные Воды, Байкал и Алтай.
Подтвердила тенденцию и отметила появление новых маршрутов для отдыха и руководитель казанского турагентства «Другое измерение» Юлия Каурова:
