Россия и США обсудили в кулуарах временное продление ДСНВ

Стороны намерены договориться о соблюдении условий сделки в течение минимум шести месяцев

Делегации России и США на переговорах в Абу‑Даби обсудили возможность продления действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

Тема продления договора затрагивалась на полях переговоров по Украине в течение последних суток. Источники отмечают, что стороны близки к соглашению, однако итоговый проект еще должен быть утвержден лидерами двух стран. При этом американский чиновник указал: формально срок действия договора истекает 5 февраля и его продление не будет иметь юридической силы в строгом смысле. Тем не менее, по словам собеседника, стороны намерены договориться о соблюдении условий сделки в течение минимум шести месяцев — в этот период планируется вести переговоры о заключении нового соглашения.

В переговорах с российской стороной участвовали представители президента Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

ДСНВ ограничивает количество ядерных боеголовок, которые США и Россия могут разместить на подводных лодках, ракетах и бомбардировщиках. Договор также предусматривает механизмы обеспечения прозрачности, включая взаимные инспекции и обмен данными.

Ситуация вокруг ДСНВ развивается на фоне неоднозначных заявлений американской стороны. В январе президент Дональд Трамп заявил: «Истечет, так истечет. Мы просто заключим соглашение получше». При этом он неоднократно подчеркивал, что подлинный контроль над вооружениями в XXI веке невозможен без учета Китая, принимая во внимание рост его ядерного арсенала.

Действующий договор был продлен в начале 2021 года, за несколько дней до истечения первоначального срока, — тогда президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении до 5 февраля 2026 года.

Рената Валеева