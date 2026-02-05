От -34 градусов до метелей: как изменится погода в Татарстане в начале февраля

В период с 7 по 9 февраля погодные условия кардинально изменятся

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие дни в Татарстане ожидается резкая смена погодных условий. После морозной и сухой погоды в республике начнется период снегопадов, метелей и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.



Завтра, 6 февраля, под влиянием гребня антициклона существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Температуры воздуха ночью опустятся до -20 градусов, при прояснениях местами до -23, днем составят от -11 до -16.



В период с 7 по 9 февраля погодные условия кардинально изменятся. Под влиянием активных фронтальных разделов ожидаются умеренный и сильный снег, метели с существенным ухудшением видимости, на дорогах гололедица и снежные заносы.

7 февраля: ночью местами на западе пройдет небольшой снег. Днем в большинстве районов прогнозируется снег, в западной части РТ местами сильный, в отдельных районах ожидается метель. Температуры ночью составят до -19, при прояснениях на востоке до -23, днем будет от -7 до -12.

8 февраля: ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах сохранится метель. Температуры ночью до -13, днем от -5 до -10.

9 февраля: ночью также будет отмечаться снег. Днем с отходом фронтальной системы дальше на восток и ростом атмосферного давления интенсивность осадков уменьшится, и местами сохранится небольшой снег. Температуры ночью понизятся до -16, днем составят от -8 до -13.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По расчетам, на преобладающей территории республики в этот период может выпасть от 10 до 25 мм осадков, что соответствует половине–одной месячной норме. Наибольшее количество осадков прогнозируется в западных районах Татарстана и в Казани.



Во вторник, 10 февраля, осадки маловероятны. Температурный фон ночью понизится до -24, днем ожидается от -10 до -15.

Рената Валеева