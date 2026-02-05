Новости общества

Воспитателя, задержавшего мужчину, напавшего на детсад в Оренбургской области, представят к награде

14:32, 05.02.2026

О решении сообщил губернатор Евгений Солнцев

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что воспитатель детского сада в Бугуруслане Лия Галеева будет представлена к награде за действия при нападении в дошкольном учреждении.

По словам главы региона, женщина встала на защиту детей и в ходе происшествия получила порезы. Ей оказана необходимая медицинская помощь.

Также губернатор выразил благодарность коллективу детского сада за своевременную реакцию.

Ариана Ранцева

