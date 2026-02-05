Новости общества

Татарстан выделил 380,6 млн рублей на субсидии пригородным поездам

11:43, 05.02.2026

Средства компенсируют недополученные доходы перевозчиков из-за льгот и государственного регулирования тарифов

Фото: Максим Платонов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана объявило о предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта в пригородном сообщении за счет бюджета региона.

Субсидии предназначены для возмещения недополученных доходов перевозчиков, связанных с государственным регулированием тарифов и предоставлением льгот отдельным категориям пассажиров.

В бюджете Татарстана на 2026 год предусмотрено 380,6 млн рублей на эти цели.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане продлили программу бесплатного питания для начальных классов за 3 млрд рублей.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

