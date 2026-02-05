Группа солнечных пятен 4366 заняла второе место в XXI веке по числу вспышек классов M и Х

Абсолютный рекорд XXI века пока удерживает группа пятен 3664, наблюдавшаяся в мае 2024 года

Группа солнечных пятен 4366 заняла второе место в XXI веке по количеству зарегистрированных вспышек класса M и X, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По состоянию на середину дня 5 февраля в этой группе, которая в данный момент расположена напротив Земли, зафиксировано уже 58 сильных вспышек уровня M и X.

Абсолютный рекорд XXI века пока удерживает группа пятен 3664, наблюдавшаяся в мае 2024 года. На ее счету 64 вспышки, причем именно она стала причиной самой мощной магнитной бури за последние 20 лет, которая обрушилась на Землю 11—12 мая 2024 года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ученые предупреждаю, что в ближайшие двое суток Земля останется в зоне прямого воздействия активного солнечного центра. Если в этот период произойдет крупный выброс плазмы, планету могут ожидать магнитные бури уровня G4–G5.

Напомним, накануне на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса X — вторую по силе в 2026 году. Пик активности пришелся на 15:13 мск, а интенсивность вспышки была оценена в X4.21.



Рената Валеева