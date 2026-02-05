Названа возможная цель визита советника Макрона в Москву

Европейские страны хотят стать частью процесса принятия решений по урегулированию украинского конфликта

Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн 3 февраля посетил Москву для встречи с помощником главы российского государства Юрием Ушаковым. Об этом сообщили западные СМИ, в частности Bloomberg, со ссылкой на анонимные источники.

Целью визита стало продвижение позиции Парижа о необходимости вовлечения европейских стран в процесс принятия решений по вопросам европейской безопасности и урегулирования украинского конфликта. Как утверждается, Бонн стремился донести до российской стороны, что европейцы не намерены автоматически поддерживать любые договоренности об окончании конфликта, а должны участвовать в формировании условий на всех этапах переговорного процесса. В Париже, по информации Bloomberg, считают принципиально важным зафиксировать роль Европы в будущих договоренностях.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ, отметил: «Французские источники очень любят сливать какую‑то информацию в СМИ. Мы давно это знаем и неоднократно с этим сталкивались». При этом он заявил, что Кремль из солидарности с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать сообщения о визите советника президента Франции. Об этом пишет РИА «Новости».

Между тем источники указывают на перспективу дальнейших контактов между представителями России и Франции — соответствующая работа, как сообщается, уже ведется.



Рената Валеева