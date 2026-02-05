В Татарстане завершили дело о долге по зарплате на 5,3 млн рублей
Гендиректора ООО «Челнылазер» обвиняют в невыплате с июля 2024 по сентябрь 2025 года
В Татарстане завершено расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Челнылазер». Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, сообщает СУ СК по Татарстану.
По данным следствия, с июля 2024 года по сентябрь 2025 года генеральный директор компании не выплачивал зарплату 36 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 5,3 млн рублей.
В ходе расследования обвиняемый погасил более 2,3 млн рублей долга. Для обеспечения возможных взысканий наложен арест на имущество организации на сумму 900 тыс. рублей.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам организации выплатили в сумме свыше 6,3 млн рублей долга.
