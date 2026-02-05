Новости общества

03:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане скончался композитор Азат Хусаинов

11:54, 05.02.2026

Заслуженный деятель искусств умер на 67-м году жизни, автор около 500 песен и музыки к более чем 70 спектаклям

На 67-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Татарстана, композитор Азат Хусаинов, сообщает ТНВ с отсылкой на портал «Матбугат».

Азат Хусаинов родился 8 мая 1959 года в деревне Атясово Актанышского района Татарстана. Он был членом Всероссийского Союза театральных деятелей.

За свою карьеру композитор написал около 500 песен и сочинил музыку более чем к 70 спектаклям для различных театров.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также