В Татарстане скончался композитор Азат Хусаинов
Заслуженный деятель искусств умер на 67-м году жизни, автор около 500 песен и музыки к более чем 70 спектаклям
На 67-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Татарстана, композитор Азат Хусаинов, сообщает ТНВ с отсылкой на портал «Матбугат».
Азат Хусаинов родился 8 мая 1959 года в деревне Атясово Актанышского района Татарстана. Он был членом Всероссийского Союза театральных деятелей.
За свою карьеру композитор написал около 500 песен и сочинил музыку более чем к 70 спектаклям для различных театров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».