Зеленский анонсировал следующий раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России

Он не раскрыл иных подробностей предстоящей встречи

Украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге с премьер‑министром Польши Дональдом Туском сообщил о скором проведении следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Заявление прозвучало в ходе встречи, трансляция которой была размещена в телеграм‑канале президента Украины.

При этом Зеленский не раскрыл иных подробностей предстоящей встречи — ни даты, ни места проведения, ни круга обсуждаемых вопросов.

Напомним, что предыдущий раунд трехсторонних консультаций прошел в Абу‑Даби (ОАЭ). Стороны вели обсуждения в различных форматах. РИА «Новости» уточняло, что по итогам второго дня планировалось обнародовать итоговое заявление, подготовленное принимающей стороной — Объединенными Арабскими Эмиратами.

Одним из практических результатов переговоров в Абу‑Даби стал обмен военнопленными по формуле «157 на 157». Кроме того, по данным Минобороны, были освобождены трое гражданских жителей Курской области, находившихся в украинском плену.



Рената Валеева