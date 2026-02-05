В Казани выделили более 196 млн рублей на детский дом творчества

Строительство на ул. Актайской планируют завершить к 18 января 2027 года

Фото: Мария Зверева

На строительство детского дома творчества на улице Актайской в Казани выделят более 196 миллионов рублей. Об этом стало известно из сведений, опубликованных на сайте госзакупок.

Срок исполнения работ установлен до 18 января 2027 года.

Ранее «Реальное время» писало, что в Нижнекамске Дом детского творчества получил 72 млн рублей на оснащение.

Ариана Ранцева