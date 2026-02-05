Путин официально дал старт Году единства народов России

В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония открытия Года единства народов России. Президент Владимир Путин лично объявил 2026 год соответствующим тематическим годом, выступив в рамках марафона «Россия — семья семей» общества «Знание».

Инициатива нацелена на укрепление национального единства, поддержание мира и гармоничных отношений между народами, населяющими страну.

Сопредседателями организационного комитета по проведению запланированных мероприятий президент назначил первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства Татьяну Голикову. Их задача — координировать реализацию программ и событий, которые будут проходить в течение года.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2026-й Годом воинской и трудовой доблести в республике.

В октябре 2025 года Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность объявления 2027 года Годом географии. Об этом он заявил на прошедшем съезде Русского географического общества (РГО).



