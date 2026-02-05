В Татарстане Россельхознадзор признал недействительными 70 деклараций на зерно

За период с 1 января по 4 февраля 2026 года выявлено недостоверное декларирование свыше 128 тыс. тонн зерна

Фото: Алексей Вангаев

В Татарстане Россельхознадзор признал недействительными около 70 деклараций о соответствии на зерно. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

С 1 января по 4 февраля 2026 года в ходе контрольных мероприятий и мониторинга информации ФГИС Росаккредитации выявлено 70 случаев недостоверного декларирования свыше 128 тыс. тонн зерна. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было выявлено 65 таких случаев.

В одном из примеров ООО «Тамыр» зарегистрировало декларацию на 1,5 тыс. тонн пшеницы без указания места выращивания. Результаты лабораторных испытаний по показателю «Мышьяк» оформлены некорректно — не указан поглощающий раствор.

На основании проверок декларации признаны недействительными в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна». Хозяйствующим субъектам направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства РФ.

Ариана Ранцева