В Казани дублер Горьковского шоссе свяжут с улицей в Кировском районе

Новая магистраль протяженностью 3,3 километра расположится на территории площадью 10,3 гектара

Исполком Казани разработал проект строительства новой автомобильной дороги с путепроводом через железнодорожные пути. Масштабный инфраструктурный объект соединит дублер Горьковского шоссе с улицей Приволжской.

Новая магистраль протяженностью 3,3 километра расположится на территории площадью 10,3 гектара. Ключевой особенностью проекта станет строительство современного путепровода, который позволит организовать безопасное движение через железнодорожные пути.

Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главтатдортранс», а исполнителем работ — АО «Центр подготовки исходной документации». Финансирование строительства осуществляется из бюджета Республики Татарстан.

Сроки реализации проекта ограничены 25 января 2027 года. За этот период планируется провести полный комплекс работ, включая подготовку к строительству и включает проведение всесторонних инженерных изысканий. Специалисты выполнят геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические исследования территории.

Контроль за реализацией проекта возложен на первого заместителя руководителя исполкома Казани. Все этапы строительства будут проходить под строгим надзором уполномоченных органов.

Дмитрий Зайцев