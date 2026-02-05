Рослесхоз включил клен и борщевик в список опасных растений

Меры по выявлению и уничтожению этих видов будут действовать с 1 марта 2026 года для всех лесных районов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Рослесхоз включил клен ясенелистный (американский) и борщевик Сосновского в перечень опасных чужеродных растений, способных нанести вред лесам. Для каждого лесного района России должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению распространения и уничтожению.

Проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вступит в силу 1 марта 2026 года. В отношении владельцев земельных участков и инфраструктурных компаний будут действовать обязательства по борьбе с борщевиком.

Американский клен был завезен в Европу из Северной Америки в конце XVII века и с 1796 года произрастает в Санкт-Петербурге. Благодаря неприхотливости и быстрому росту, дерево использовалось для озеленения городов в начале XX века. Ранее специалисты отмечали высокую опасность этого вида и необходимость замены его на местные деревья.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан выделит 25 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского.

Ариана Ранцева