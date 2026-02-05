В Великобритании потребовали вотума недоверия премьер-министру Стармеру

Оппозиция указывает, что он был осведомлен о связях Мандельсона с Джеффри Эпштейном

Лидеры британских оппозиционных партий Кеми Баденох и Эд Дэйви выступили с требованием объявить вотум недоверия премьер‑министру Киру Стармеру. Как сообщает портал GB News, политики призвали депутатов от Лейбористской партии поддержать их инициативу.

Причиной обострения политической ситуации стало назначение Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США. Оппозиция указывает, что Стармер был осведомлен о связях Мандельсона с Джеффри Эпштейном — американским финансистом, осужденным за преступления сексуального характера.

В ответ на давление внутрипартийной оппозиции, которую возглавила бывший заместитель премьер‑министра Анджела Рейнер, Кир Стармер пошел на компромисс. Он согласился, что вопрос о публикации документов, касающихся Мандельсона, должен быть рассмотрен парламентским комитетом по разведке и безопасности (ISC). Такое решение призвано снизить накал дискуссии и обеспечить независимую оценку обстоятельств назначения.

На фоне скандала в Вестминстере нарастает напряженность внутри Лейбористской партии. Один из парламентариев, ранее поддерживавший Стармера, охарактеризовал обстановку как тревожную. По его словам, сложившаяся ситуация может спровоцировать появление внутрипартийных претендентов на лидерство, что способно еще больше ослабить позиции премьера.

Рената Валеева