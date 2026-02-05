США разорвали контакты с председателем сейма Польши из‑за критики Трампа

Ранее он отказался поддержать выдвижение американского лидера на Нобелевскую премию мира

США прекратили любые контакты с председателем сейма Польши Влодзимежем Чажастым. Об этом заявил посол США в Польше Том Роуз, чьи слова приводит Remix. Причиной стало публичное высказывание Чажастого, в котором он отказался поддержать выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

В своих комментариях председатель сейма отметил, что американский президент «дестабилизирует ситуацию в международных организациях» и «проводит политику, основанную на сделках и применении силы». Кроме того, Чажастый подверг критике позицию США по Гренландии на фоне интереса Трампа к контролю над датской территорией.

Посол Роуз назвал высказывания польского политика «возмутительными и ничем не спровоцированными оскорблениями» в адрес президента США. По его словам, подобные заявления сделали Чажастого «серьезным препятствием для прекрасных отношений» между США и польским правительством. В результате американское посольство приняло решение полностью прекратить любые контакты и связи с председателем сейма. Роуз подчеркнул, что США не позволят никому навредить американо‑польским отношениям или проявить неуважение к Трампу, который, по его словам, «так много сделал для Польши и польского народа».

Влодзимеж Чажастый возглавляет партию «Левые» и был избран председателем сейма Польши 18 ноября. Его кандидатуру поддержали 236 депутатов, против проголосовали 209 человек, еще двое воздержались. Избрание нового спикера состоялось после отставки предыдущего маршала сейма Шимона Холовни, объявившего о своем уходе 13 ноября. В комментариях к отставке Холовня отметил, что наиболее сложным моментом его работы стало приведение к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого, выдвинутого оппозиционной партией «Право и справедливость».

Рената Валеева