Крупнейшие гостиничные сети отключили продажи через «Яндекс Путешествия»

Причиной стало повышение сервисом базовой комиссии с 15 до 17%

Фото: Реальное время

Крупнейшие российские гостиничные операторы — Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп» — прекратили продажи номеров через агрегатор «Яндекс Путешествия». Причиной стало повышение сервисом базовой комиссии — с 15 до 17%, вступившее в силу 1 февраля, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Под управлением ушедших с платформы сетей находится около 50 тыс. номеров. Ранее РСТ и сами отельеры обращались к агрегатору с просьбой сохранить прежнюю ставку, но компания отказалась пересматривать решение.

Гендиректор «Azimut Hotels» Максим Бродовский заявил, что условия, навязанные сервисом в одностороннем порядке, не соответствуют рыночным и ведут к росту конечной стоимости проживания.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вадим Трукшин, генеральный директор группы «Мантера», отметил, что повышение комиссии угрожает стабильности отрасли внутреннего туризма и создает опасный прецедент. По его словам, сохранение ставки на уровне 15% экономически обосновано для поддержания доступности услуг и инвестиций в развитие.



Отельеры предупреждают, что рост комиссии агрегатора может иметь каскадный эффект: он не только приведет к немедленному удорожанию проживания, но и поставит под угрозу инвестпрограммы. Для малых и средних отелей повышение комиссии может стать вопросом выживания. В Cosmos Hotel Group также отмечают, что рост комиссии неизбежно отразится на цене для потребителей.

Рената Валеева