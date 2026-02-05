Новости общества

Nordwind начнет прямые рейсы из Казани в Бохтар

13:26, 05.02.2026

Полеты планируются на зимний сезон, указано местное время каждого аэропорта

Фото: Динар Фатыхов

В Международном аэропорту «Казань» открыта продажа билетов на прямые рейсы авиакомпании Nordwind в Бохтар (Республика Таджикистан). Полеты запланированы на зимний сезон, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Пассажиры смогут использовать как прямые рейсы из Казани, так и стыковочные перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга с пересадкой в Казани.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2025 году Казань связали прямыми авиасообщениями с 17 городами как внутри России, так и за ее пределами.

Ариана Ранцева

