Представительство РЭЦ в Татарстане заработает на следующей неделе

Сообщила его гендиректор Вероника Никишина

Представительство Российского экспортного центра (РЭЦ) в Татарстане заработает на следующей неделе. Об этом журналистам сообщила его гендиректор Вероника Никишина, передает корреспондент «Реального времени».

Буквально вчера пришло согласование руководителя нашего представительства раисом. <…> Завтра я подпишу приказ о назначении, и со следующей недели будет официальная работа представительства в регионе. Офис будет здесь находиться. Надеемся, экспортеры почувствуют изменения, — рассказала она.

Ранее «Реальное время» писало, что представительство РЭЦ в Казани станет частью сети из 17 региональных офисов, работающих по хабовому принципу и поддерживающих компании для увеличения несырьевого неэнергетического экспорта.

Гарифуллина Галия