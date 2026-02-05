Уиткофф: стороны договорились продолжить контакты в ближайшие недели

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал ход диалога в Абу-Даби с участием представителей России, Украины и США как конструктивный. Об этом сообщает RT.

Основной темой обсуждений стали пути создания условий для долгосрочного мира. Участники рассмотрели методы имплементации возможного прекращения огня, а также механизмы мониторинга за соблюдением режима прекращения боевых действий. Как отметил Уиткофф, за два дня работы делегации обсудили широкий круг нерешенных вопросов, сосредоточившись именно на практических аспектах реализации потенциальных договоренностей.

В итоговом заявлении спецпосланник США подчеркнул, что стороны достигли договоренности о продолжении контактов в ближайшие недели. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о скором проведении следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.



Рената Валеева