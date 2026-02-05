Россия предложила Бразилии запустить прямое авиасообщение

Никитин подчеркнул, что российская сторона готова начать процесс в любой момент

Россия выступила с предложением открыть прямое авиасообщение с Бразилией. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин в ходе визита премьер‑министра России Михаила Мишустина в Бразилию. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Никитина, российская сторона готова создать максимально комфортные условия для бразильских авиакомпаний на территории РФ. При достижении договоренности наиболее вероятны полеты именно бразильских перевозчиков в Россию. Однако называть конкретные сроки возобновления рейсов пока преждевременно — решение во многом зависит от позиции бразильских партнеров. Министр подчеркнул, что российская сторона готова начать процесс в любой момент, но бразильские коллеги пока опасаются потенциальных санкционных рисков. При этом Никитин отметил устойчивый спрос на перелеты: граждане обеих стран продолжают путешествовать между Россией и Бразилией, несмотря на отсутствие прямых рейсов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исторически прямое регулярное авиасообщение между Россией и Бразилией отсутствовало еще до событий 2022 года.

Рената Валеева