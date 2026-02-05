В Татарстане начали проверять соцсети школьников
Мониторинг проводится с согласия родителей
Образовательные учреждения Татарстана приступили к добровольному мониторингу аккаунтов учащихся 5—11-х классов в социальных сетях. Цель — выявление опасного контента и случаев кибербуллинга. Об этом сообщила пресс‑служба Минобрнауки республики.
В обращении к родителям, опубликованном в телеграм‑канале ведомства, подчеркивается: мониторинг проводится исключительно на добровольной основе и только с их согласия. «Эта инициатива поможет нам вместе создать более защищенное онлайн‑пространство, где наши дети смогут развиваться и общаться без риска для своего психологического благополучия», — отмечается в сообщении.
Специалисты будут анализировать потенциальные риски, среди которых вовлечение в депрессивные и суицидальные сообщества, участие в «группах вызова», побуждающих к рискованным и опасным действиям, случаи кибербуллинга и травли, контент, пропагандирующий экстремизм, насилие или асоциальное поведение.
Напомним, власти Испании выступили с инициативой запретить лицам младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Цель предлагаемой меры — защита несовершеннолетних от потенциальных угроз в цифровой среде.
