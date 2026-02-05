The Washington Post увольняет около 300 сотрудников

Сокращения затрагивают около 30% штата, включая международный и спортивный отделы, а также книжный раздел

Газета The Washington Post начала процесс сокращения штата, включая увольнение около 300 журналистов, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Это составляет примерно 30% всех сотрудников издания, в том числе работников коммерческого отдела и журналистов — последних в газете около 800.

Главный редактор WP Билл Мюррей заявил, что издание долгое время теряло значительные средства и не удовлетворяло потребности читателей. В результате редакция будет больше сосредоточена на национальных новостях, политике, бизнесе и здравоохранении, а другие направления будут сокращены.

Мюррей уточнил, что международный отдел значительно сократится, спортивный раздел будет закрыт, хотя часть сотрудников перейдет в отдел тематических статей. Книжный раздел и ежедневный подкаст Post Reports также прекратят работу.

Сокращения начались 4 февраля по инициативе владельца газеты, миллиардера Джеффа Безоса. По словам Мюррея, изменения назрели давно из-за «сложной и даже разочаровывающей реальности» медиарынка.



Ариана Ранцева