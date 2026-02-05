Новости общества

Для КГМУ установили минимальные баллы ЕГЭ для будущих медиков

19:47, 05.02.2026

Минздрав России утвердил минимальные баллы ЕГЭ для приема абитуриентов в медвузы

Фото: Максим Платонов

Минздрав России утвердил минимальные баллы ЕГЭ для приема абитуриентов в медицинские вузы в 2026 году. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Требования варьируются в зависимости от вуза и специальности.

Так, в Казанском государственном медицинском университете установлены следующие пороги:

  • для программы «Сестринское дело» — 42 балла по трем предметам (русский язык, биология, химия);
  • для направления «Психология» — 42 балла по русскому языку, 40 баллов по биологии и математике;
  • для специальности «Социальная работа» — 42 балла по русскому языку, 50 баллов по обществознанию и 40 баллов по истории;
  • для программы «Лечебное дело» — 65 баллов по русскому языку, биологии и химии;
  • для направления «Педиатрия» — 55 баллов по русскому языку и биологии, 60 баллов по химии;
  • для специальности «Стоматология» — 60 баллов по каждому из трех предметов (русский язык, биология, химия).
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Параллельно развивается нормативная база, регулирующая трудоустройство выпускников. 11 ноября Госдума приняла закон об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов и колледжей, а 12 ноября его одобрил Совет Федерации. Согласно документу, молодые специалисты должны будут отработать в государственных и муниципальных медучреждениях под руководством наставника.

Продолжительность наставничества составит не более трех лет — срок зависит от специализации. При этом выпускники получат право самостоятельно выбирать учреждения для работы с наставником. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Рената Валеева

