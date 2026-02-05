Россия, Украина и США договорились об обмене 314 заключенными

Стороны продолжают координировать процесс, детали сроков и условий пока не раскрываются

Россия, Украина и США договорились об обмене 314 заключенными. Об этом сообщил спецпосланник США, Уиткофф, пишет РИА «Новости».

По словам Уиткоффа, сторонам еще предстоит проделать значительную работу, однако достигнутые договоренности свидетельствуют о том, что дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров ранее охарактеризовал переговоры как содержательные и продуктивные. Источник РИА «Новости» сообщил, что атмосфера на встречах остается позитивной. По итогам раунда ожидается заявление.

Ранее «Реальное время» писало, что нынешний раунд переговоров — не первый в Абу‑Даби. Предыдущий прошел 23—24 января.

Ариана Ранцева