В Татарстане запустят регулярное водное сообщение Казань — Набережные Челны

Рейсы будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям с промежуточными остановками в пяти населенных пунктах

Фото: Максим Платонов

С 1 мая 2026 года в Татарстане начнет работать регулярное водное сообщение между Казанью и Набережными Челнами, сообщили в телеграм-канале Госкомитета РТ по туризму.

Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям в период навигации. По пути предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров в Камском Устье, Чистополе, Елабуге и Нижнекамске.

Отправление возможно как из Казани, так и из Набережных Челнов, а также из других пунктов маршрута. На борту пассажирам будет доступен буфет.

Ранее «Реальное время» писало, что открыта ледовая переправа Казань — Верхний Услон.

Ариана Ранцева