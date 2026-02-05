В Татарстане запустят регулярное водное сообщение Казань — Набережные Челны
Рейсы будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям с промежуточными остановками в пяти населенных пунктах
С 1 мая 2026 года в Татарстане начнет работать регулярное водное сообщение между Казанью и Набережными Челнами, сообщили в телеграм-канале Госкомитета РТ по туризму.
Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям в период навигации. По пути предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров в Камском Устье, Чистополе, Елабуге и Нижнекамске.
Отправление возможно как из Казани, так и из Набережных Челнов, а также из других пунктов маршрута. На борту пассажирам будет доступен буфет.
Ранее «Реальное время» писало, что открыта ледовая переправа Казань — Верхний Услон.
