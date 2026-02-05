Общественный транспорт Казани обслужил 5,2 млн пассажиров на фоне аномальных снегопадов

Пик нагрузки на метрополитен пришелся на 30 января

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в период аномальных снегопадов — с 27 января по 4 февраля — общественным транспортом воспользовались более 5 млн пассажиров. Рекордный пассажиропоток зафиксирован 30 января: в этот день автобусы, троллейбусы и трамваи перевезли 583,9 тыс. человек. Об этом сообщили в мэрии города.

Казанский метрополитен за указанный период обслужил 877 тыс. пассажиров. Пик нагрузки на подземку тоже пришелся на 30 января — тогда метро воспользовались 121,6 тыс. человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на сложные метеоусловия, городские службы обеспечили стабильную работу всех видов транспорта. Это оказалось особенно важным, поскольку использование личных автомобилей было затруднено: на ряде улиц и во дворах возникли сложные ситуации из‑за снега. Слаженная работа перевозчиков позволила жителям столицы Татарстана свободно передвигаться по городу.

За девять дней, с 27 января, с дорог Казани вывезли 222 тыс. тонн снега. Эта цифра практически сопоставима с общим объемом снега, удаленного за всю прошлую зиму, — 238 тыс. тонн. Кроме того, для обработки дорог за период снегопадов израсходовали 9,5 тыс. тонн реагента и песко‑соляной смеси.

Рената Валеева