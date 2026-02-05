В российских вузах сократили 47 тыс. платных мест

Это составляет 13% от общего числа, сокращения затронули экономику, юриспруденцию, рекламу и PR

Фото: Максим Платонов

Минобрнауки РФ сообщило о сокращении 47 тысяч платных мест в российских вузах, что составляет 13% от общего числа. Решение связано с принятием закона о государственном регулировании платного приема, пишет «Интерфакс».

Сокращения затронули преимущественно негосударственные образовательные организации. Наибольшее сокращение произошло по направлениям подготовки экономики, юриспруденции, рекламы и связей с общественностью, сообщает министерство на официальном сайте.

Ариана Ранцева