Вслед за школьниками к Мизулиной с жалобами обратились и учителя из Татарстана

Учителя перегружены бумажной работой и предписаниями, а проводимые профилактические мероприятия «как слону дробина»

Фото: Динар Фатыхов

К главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной обратились не только школьники, но и педагоги Татарстана. Если ученики ранее сообщали о случаях буллинга в учебных заведениях, то учителя подняли вопросы кадровой нехватки и растущей административной нагрузки.

Одна из педагогов описала ситуацию в школе, где обучаются 1 700 учащихся: по нормативам здесь должно быть шесть ставок психолога, однако в штате — лишь один. Учительница задалась вопросом, как один специалист может в полном объеме выполнять работу за шестерых при текущем уровне финансирования.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Другой педагог выразил тревогу в связи с ростом агрессивного поведения среди учащихся. В обращении упоминается инцидент в Кодинске, вызвавший беспокойство у работников образования. По словам учителя, несмотря на регулярные инструктажи и рассылку методических рекомендаций, ощущение защищенности у педагогов и детей остается низким. Педагог отметил, что завучи перегружены бумажной работой и предписаниями, а проводимые профилактические мероприятия «как слону дробина».

Ранее школьники из Татарстана уже направляли обращения Мизулиной, описывая случаи травли в учебных заведениях. Одна из учениц рассказала о систематических насмешках в адрес нее и одноклассницы из‑за особенностей внешности. Девочка подчеркнула, что ее подруга испытывает трудности с социализацией: сверстники допускают грубые высказывания в ее адрес, а сама автор письма старается заступаться за одноклассницу.

Рената Валеева