Прокуратура Татарстана предупредила автомобилистов о фейковых приложениях

Главная ловушка заключается в привлекательности «бесплатных» версий известных приложений

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана выступила с предупреждением о растущей угрозе, связанной с фейковыми мобильными приложениями для автомобилистов. Злоумышленники распространяют вредоносные программы под видом популярных сервисов — антирадаров, навигационных приложений и карт с обозначением камер фиксации нарушений.

Главная ловушка заключается в привлекательности «бесплатных» версий известных приложений. Многие водители, стремясь сэкономить, устанавливают подобные программы, не задумываясь о последствиях.

Однако сразу после инсталляции такие приложения запрашивают обширные права доступа к смартфону: к СМС‑сообщениям, экранам блокировки, системным уведомлениям и даже к банковским приложениям.

Рената Валеева