ДСНВ прекращает действие, переговоры РФ с Украиной и США продолжаются

Итоги переговоров пока рано подводить

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о текущих международных и внутренних событиях.

Он сообщил, что российская делегация оперативно докладывает Владимиру Путину о ходе консультаций в Абу-Даби, которые продолжаются, и подводить их итоги пока рано. По его словам, Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) прекратит действие после сегодняшнего дня и Россия будет руководствоваться национальными интересами, сохраняя ответственный подход.

Песков отметил, что президент РФ обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последствия окончания ДСНВ для стратегической стабильности. Кремль заранее был в курсе планов Си провести разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом. Также РФ уважает нежелание Китая участвовать в договорах по СНВ.

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что Кремль не будет подтверждать или опровергать публикации о возможных контактах советника президента Франции Эммануэля Макрона с представителями РФ.

В части внутренних вопросов Песков подчеркнул, что единство народов России — один из столпов существования государства, Владимир Путин выступит на мероприятии в честь старта Года единства народов России.

Ариана Ранцева