«Автодор» устранил разрывы ограждений на трассе М-12

Работы проведены после требований прокуратуры для снижения ДТП с дикими животными

Фото: Динар Фатыхов

По требованию Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры государственная компания «Автодор» устранила разрывы в ограждении вдоль платной трассы «М-12». Ранее эти участки способствовали дорожно-транспортным происшествиям с участием диких животных.

По данным за 2024–2025 годы, на автодороге произошло 21 ДТП с участием людей и животных. В ведомстве отметили, что выполненные работы позволят снизить количество подобных инцидентов.



Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан может стать регионом, где протестируют цементобетонное покрытие на дорогах.

Ариана Ранцева