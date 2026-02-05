В Казани на «однушку» нужно 116 зарплат

Показатель близок к Санкт-Петербургу и значительно ниже московского — 155 зарплат

Фото: Динар Фатыхов

Для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Казани потребуется 116 среднемесячных зарплат. Это почти столько же, сколько в Санкт-Петербурге: 117 зарплат, и значительно ниже показателя Москвы: 155 зарплат. Об этом свидетельствуют данные «Т—Ж», предоставленные «Реальному времени».

В среднем по крупным городам России «однушка» стоит 75 среднемесячных зарплат. Медианная цена квартиры на вторичном рынке составила 5,4 млн рублей, а медианная зарплата — 72 тыс. рублей.

В Москве на покупку однокомнатной квартиры потребуется около 13 лет работы при медианной зарплате 100 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге — почти 10 лет работы при зарплате 84 тыс. рублей.

В Казани средняя зарплата ниже, чем в Петербурге, но стоимость квартир также ниже, что формирует показатель 116 зарплат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Доступнее всего жилье оказалось в Уфе: там однушка стоит 64 зарплаты, или чуть более пяти лет работы. В Екатеринбурге и Самаре на покупку однокомнатной квартиры потребуется 85 и 82 зарплаты соответственно.

Расчеты проводились на основе объявлений с «Домклика» и вакансий с «Хедхантера». Для анализа использовалась медианная цена квартиры на вторичном рынке и медианная зарплата за месяц.

Ариана Ранцева