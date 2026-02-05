Глава Чувашии назвал фейком нейросетевой ролик с участником СВО

Глава республики призвал жителей проявлять бдительность

Глава Чувашии Олег Николаев официально опроверг подлинность видео, которое активно распространяется в социальных сетях и домовых чатах. В своем телеграм‑канале руководитель региона заявил, что ролик с участником СВО является фейком — низкокачественной подделкой, созданной с помощью нейросетей.

— В соцсетях и домовых чатах распространяется фейковое видео с моим участием. Это низкокачественная подделка, созданная нейросетями. Цель одна — посеять панику и дезориентировать людей, — написал Николаев.

Глава республики призвал жителей проявлять бдительность и доверять исключительно верифицированным источникам информации. Он обратил внимание на то, что мошенники нередко используют сомнительные видео в мессенджерах для манипуляций.

Правоохранительные органы уже подключились к расследованию инцидента. Олег Николаев сообщил, что спецслужбы установят личности авторов и распространителей фейкового контента. «Личности авторов и распространителей будут установлены. Спецслужбы разберутся, кто стоит за этой попыткой дестабилизации», — подчеркнул он.

Рената Валеева