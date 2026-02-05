В Казани четыре тысячи дворов убирали по 4-5 раз из‑за обильных снегопадов

К работам привлекли 1 330 дворников и 80 разнорабочих

Фото: Динар Фатыхов

В Казани подвели итоги десятидневной работы по уборке снега — с 27 января по 5 февраля коммунальные службы расчищали дворы и улицы в условиях аномальных снегопадов. За этот период удалось очистить все 4,2 тыс. городских дворов общей площадью 9,3 млн кв. м, сообщили в исполкоме.

Из‑за того что за одним дворником закреплено несколько территорий, а ежедневная уборка всех дворов физически невозможна, ежедневно расчищалось порядка 3,5 тыс. дворов. Многие из них за время интенсивных снегопадов очищались по 4—5 раз — в итоге суммарная площадь убранной территории превысила 40 млн кв. м, что сопоставимо с 5,6 тыс. футбольных полей. За 10 дней со дворов вывезли 688 тонн снега.

К работам привлекли 1 330 дворников и 80 разнорабочих. Внимание уделили и очистке кровель — было расчищено 1 084 кровли, в высотных работах задействовали до 124 альпинистов. На улицах работало 240 единиц спецтехники, причем 110 было привлечено дополнительно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Масштабы снегопадов отразились и на городских магистралях. За девять дней, начиная с 27 января, с улиц Казани вывезли 222 тыс. тонн снега — это почти соответствует объему, который был убран за всю прошлую зиму (238 тыс. тонн). В период действия плана «Буран» (с 30 января по 4 февраля) показатель достиг 189 тыс. тонн. Рекордным стал один из дней, когда за сутки удалось вывезти 38 тыс. тонн снега.

Для обработки дорог за время аномальных снегопадов израсходовали 9,5 тыс. тонн реагента и песко‑соляной смеси. Коммунальные службы продолжают работу, отслеживая прогноз погоды и оперативно реагируя на изменения погодных условий.



Рената Валеева