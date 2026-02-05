Средний размер вклада жителей Татарстана составил 355,9 тыс. рублей

Показатель рассчитан по вкладам, оформленным на Финуслугах в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году средний размер банковского вклада жителей Татарстана, оформленного на маркетплейсе Финуслуги, составил 355,9 тыс. рублей. Об этом сообщили Финуслуги «Реальному времени».

Показатель на 13,6% ниже среднего значения по России, которое по итогам 2025 года составило 412,0 тыс. рублей. Статистика сформирована на основе вкладов, оформленных пользователями через платформу Финуслуги.

Также зафиксирован рост спроса на банковские вклады. В 2025 году количество вкладов, открытых жителями Татарстана на Финуслугах, увеличилось на 65%.

Рост интереса к вкладам произошел на фоне высоких процентных ставок. Средняя ставка по вкладам, открытым на Финуслугах в 2025 году, составила 19,85%, что выше среднего уровня ключевой ставки за тот же период — 19,13%.

Ранее «Реальное время» писало, что финансовые привычки россиян в 2025 году зависят от возраста.

Ариана Ранцева