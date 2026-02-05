Минюст признал нежелательной деятельность трех иностранных организаций в России

Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства

Фото: Дарья Пинегина

Минюст России обновил перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В список включены американская организация «Ответственность за сырую нефть»* (Crude Accountability Incorporated), «Украинская правовая консультативная группа»* и итальянская «Ассоциация волонтеров для международной службы»*.

Накануне Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность немецкой организации Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V.* (Федеральная ассоциация русскоязычных родителей).



Рената Валеева