Минюст признал нежелательной деятельность трех иностранных организаций в России

18:38, 05.02.2026

Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства

Фото: Дарья Пинегина

Минюст России обновил перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В список включены американская организация «Ответственность за сырую нефть»* (Crude Accountability Incorporated), «Украинская правовая консультативная группа»* и итальянская «Ассоциация волонтеров для международной службы»*.

Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Накануне Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность немецкой организации Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V.* (Федеральная ассоциация русскоязычных родителей).

Рената Валеева
Справка

* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

