Школьники из Татарстана пожаловались Мизулиной на буллинг из-за роста и веса

Школьница из Казани рассказала, что сталкивалась с буллингом во всех трех учебных заведениях, где ей довелось учиться

Фото: Артем Дергунов

Школьники из Татарстана направили обращения главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, рассказав о случаях буллинга в учебных заведениях. В письмах дети описывают ситуации травли, связанной с особенностями внешности и личностными характеристиками.

Одна из учениц, проживающая в неназванном городе республики, поделилась историей о том, как ее и одноклассницу подвергают насмешкам из‑за большого размера груди и лишнего веса. Девочка отметила, что заступается за подругу, которая, по ее словам, из‑за веса испытывает сложности с поиском друзей: окружающие позволяют себе грубые высказывания в ее адрес.

Другая школьница из Казани рассказала, что сталкивалась с буллингом во всех трех учебных заведениях, где ей довелось учиться.

— Учителя вообще не делают ничего, просто говорят, что это мои проблемы и дело в том, что болтлива и много агрессирую. Ну а как мне еще реагировать на такое, я просто не пойму, — поделилась девочка.

Екатерина Мизулина сообщила, что получает значительное количество писем, посвященных проблеме травли в школах.

— В предложке шквал писем по поводу травли в школах. Каждое второе письмо на эту тему. Пишут как те, кто уже пережил эту ситуацию, так и ребята, которые сталкиваются с этим прямо сейчас. Многие говорят о том, что в школах эти проблемы игнорируют или вообще обвиняют во всем тех, кто этой травле и подвергается, — отметила она.

В августе депутаты ЛДПР предложили ввести штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг. За лицо, не достигшее 16 лет, ответственность будут нести родители или опекуны. Штрафы за буллинг для физлиц могли составить от 10 тыс. до 50 тыс., для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Позднее, в сентябре, депутаты «Новых людей» предложили министру цифрового развития Максуту Шадаеву внедрить дополнительные механизмы защиты детей от буллинга в онлайн-сообществах. Соответствующее письмо направлено министру.

Рената Валеева