«Пожить, поработать, выучить язык»: Мединский раскрыл иностранцам путь к пониманию России

Он напомнил о заблуждениях нацистских идеологов XX века, которые опирались на образы героев произведений Достоевского и Гоголя

Помощник президента России Владимир Мединский призвал иностранцев, заинтересованных в глубоком понимании российской действительности, не ограничиваться туристическими визитами, а приехать в страну для работы и проживания. Он подчеркнул: лучше не просто приехать в турпоездку, а пожить в России, поработать и выучить русский язык, передает РИА «Новости».

— Можно приехать в Россию в турпоездку, но, мне кажется, лучше всего приехать поработать, пожить, выучить русский язык. Тогда вы поймете Россию. И необязательно в Москву и в Петербург. В глубинку — там еще интереснее будет. Кстати, сейчас многие так и поступают, — сказал Мединский.

В качестве исторического примера советник президента напомнил о заблуждениях нацистских идеологов XX века, которые, опираясь на образы героев произведений Достоевского и Гоголя, ожидали встретить в Советском Союзе «интеллигентных искателей смысла жизни». Однако, когда Германия напала на СССР, немцы столкнулись с совершенно иной реальностью — со «стальными рядами защитников Родины», а не с литературными персонажами вроде Раскольникова или Акакия Акакиевича Башмачкина.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий пожизненный запрет на въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.



Рената Валеева