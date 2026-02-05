Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с детскими садами в селе Сокуры Татарстана

В селе работают два частных детских сада, однако их услуги оказываются финансово недоступными для многих семей

В селе Сокуры Татарстана возник скандал вокруг обеспечения прав малолетних на доступное образование. К председателю Следкома России Александру Бастрыкину поступило обращение, в котором описаны системные проблемы с дошкольным образованием в населенном пункте. Об этом сообщила пресс-служба.

Несмотря на активную застройку территории с 2021 года и существенное увеличение числа проживающих в селе детей, здесь функционирует лишь одно государственное дошкольное учреждение. В результате родители годами вынуждены ждать очереди для зачисления ребенка в детский сад или возить детей в учреждения, расположенные на значительном удалении от дома.

В селе работают два частных детских сада, однако их услуги оказываются финансово недоступными для многих семей. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции пока не привели к разрешению ситуации.

В СУ СКР по Татарстану уже возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав несовершеннолетних.

Напомним, в России вполне реально и быстро продлить время работы детсадов до 20:00. Реализация данной инициативы не потребует значительных бюджетных вложений, сообщил зампредседателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Москвитина.



